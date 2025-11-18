Copa Sudamericana: aeropuerto Silvio Pettirossi anticipa masiva llegada de extranjeros

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Rubén Aguilar, director del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, comentó sobre los preparativos en curso en la principal terminal aérea de Paraguay ante la inminente llegada de un gran número de vuelos desde Argentina y Brasil esta semana con motivo del partido final de la Copa Sudamericana.

Los clubes de fútbol Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana, que tendrá lugar el próximo sábado en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya y se espera un masivo ingreso de visitantes desde Argentina y Brasil durante la semana.

Este es el segundo año consecutivo en que Asunción alberga la final del segundo mayor torneo internacional de fútbol del continente luego del encuentro entre el Racing Club argentino y el Cruzeiro brasileño en noviembre de 2024, y Aguilar señaló que “todos los actores involucrados en el aeropuerto” como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Dirección de Migraciones, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, las aerolíneas y otros, están trabajando con base en la experiencia del año pasado para “ir puliendo todo lo que podemos mejorar”.

Indicó que se están realizando gestiones para asegurar espacio de estacionamiento para los aviones, además de reforzar el personal de asistencia en tierra, de operaciones y seguridad.

Más de 30 vuelos chárter

Aguilar comentó que han sido presentadas solicitudes para la llegada al Silvio Pettirossi de 32 vuelos chárter de compañías aéreas como Gol, Azul, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart que estarían arribando el sábado, el día del partido.

“Generalmente, las hinchadas que llegan por chárter vienen para el partido y luego vuelven al aeropuerto”, comentó, y enfatizó que la actividad en el Silvio Pettirossi será más intensa desde la madrugada del sábado hasta el regreso de los visitantes a sus países en la madrugada y mañana del domingo.

Aguilar añadió que los futbolistas y las delegaciones de ambos clubes involucrados en la final llegarían a Paraguay mañana miércoles.

Si bien aún no hay cifras exactas de cuántos aviones y pasajeros arribarán al país esta semana con motivo de la final de la Copa Sudamericana, Aguilar señaló que el año pasado unas 6.000 aeronaves – incluyendo 200 vuelos privados - y más de 26.000 pasajeros pasaron por el Silvio Pettirossi en cuatro días en la semana de la final, por lo que los preparativos se están realizando con la expectativa de números similares o incluso más altos.