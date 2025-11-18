Descendientes de excombatientes de la guerra del Chaco paraguayo y boliviano realizarán un acto de reconciliación en Misiones

SAN IGNACIO, Misiones. Descendientes paraguayos y bolivianos de la Guerra del Chaco se reunirán en Misiones, 90 años después del conflicto. El encuentro busca la reconciliación y tendrá un alto valor histórico y humano con el lema “Unidos por la Paz. La tierra recuerda, los corazones se reconcilian”. Se realizará en la comunidad ignaciana, en la explanada del templo San Ignacio de Loyola. La actividad está prevista para este sábado 22 de noviembre.