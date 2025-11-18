Descendientes de excombatientes de la guerra del Chaco paraguayo y boliviano realizarán un acto de reconciliación en Misiones

Bajo el lema “Unidos por la Paz. La tierra recuerda, los corazones se reconcilian”, se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 10:00 en la explanada del templo de San Ignacio, Misiones, un gran encuentro de descendientes paraguayos y bolivianos de la Guerra del Chaco.
La iniciativa promovida por la Asociación de Descendientes de Héroes de la Guerra del Chaco, busca cerrar las heridas del pasado y transmitir un mensaje de unidad a las nuevas generaciones.
Lea más: Después de 5 años de estar cerrado, reabren las puertas del Centro de Educacion Creativa de la capital de Misiones
“Recibiremos con mucha alegría, por primera vez en Misiones, luego de 90 años de finalización de la contienda chaqueña, a nuestros hermanos bolivianos descendientes de combatientes”, indicó uno de los descendientes, Fulvio Llano.
Se espera que la jornada no solo rinda homenaje a los caídos y sobrevivientes de ambos bandos, sino que también simbolice la consolidación de relaciones de respeto y cooperación entre ambos países.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para realzar la solemnidad del acto, participará el reconocido tenor Jorge Castro, cuya interpretación sumará un matiz cultural y emotivo a la ceremonia.