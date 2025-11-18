Final de la Copa Sudamericana: Migraciones aplicará sistema de trámites adelantados

Una vez más, Paraguay será sede de la final de la Copa Sudamericana que se desarrolla este sábado en el Estadio Defensores del Chaco, donde se enfrentarán Lanús, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil. Migraciones se prepara para recibir a gran cantidad de visitantes.

Fabio Espinosa, titular de la Dirección de Movimiento Migratorio, explicó que trabajan en conjunto con los organismos de seguridad.

“Lo que más nos compete es la agilización en frontera, mantuvimos reuniones con representantes de ambos clubes”, indicó.

Llegarán a nuestro país unos 60 buses y unos 15 vuelos chárter con hinchas de Lanus, desde el viernes, mientras que los de Mineiro ingresarían en 50 buses, por el Puente de la Amistad.

“Nosotros sugerimos que ingresen a partir del viernes de noche y madrugada del sábado, especialmente a Mineiro, porque la actividad económica en Ciudad del Este comienza a la mañana y el trayecto hasta Asunción toma unas cinco horas”, indicó.

Agregó que se trabaja en la agilización de los procesos migratorios y que en el caso de Brasil se trabaja en conjunto para la realización de un doble control a través de listas cerradas.

En Clorinda, el registro migratorio se haría en ambos lados. La Policía Nacional realizará el cateo y protocolo para el traslado con el protocolo de seguridad.

Finalmente, señaló que se cuenta con una lista de personas que no pueden ingresar al país.