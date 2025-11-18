Lanzan programa de homenaje a la Virgen de Caacupé en Pedro Juan Caballero

Los sacerdotes Ronaldo Ocampos y Albino Gayoso se encargaron de la presentación del programa. Este contempla misas, confesiones, una caminata y una gran serenata para rendir tributo a la patrona del Paraguay.

El presbítero Ronaldo Ocampos, coordinador del Decanato 3 de la Iglesia, mencionó que el programa contempla celebraciones de misas y rezos del Santo Rosario todos los días en el marco del novenario, que arranca el 29 de este mes en la explanada de una ermita ubicada sobre la ruta PY05, en una de las entradas de la ciudad.

Además, incluye confesiones y una caminata de embarazadas, niños, jóvenes y pueblo en general, que está marcada para el sábado 6 de diciembre.

Asimismo, se prevé la realización de la tradicional y generalmente multitudinaria serenata en homenaje a la Virgen de Caacupé, el próximo 7 de diciembre, y la misa central, presidida por el administrador diocesano, monseñor Julián Cristaldo, el lunes 8 de diciembre desde las 06:00 horas.

El padre Albino Gayoso hizo una referencia a lo resuelto por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) de declarar el 2026 como el Año del Bien Común, lo que engloba toda asistencia que contribuye al bienestar de la gente, como el empleo, la salud, la educación, la tierra, la vivienda digna, entre otros.

Sacerdote invita a participar y a construir juntos el bien común

El padre Albino Gayoso, vicario pastoral de la Diócesis de la Santísima Concepción, invitó a la gente a ser partícipe de la “tradicional fiesta de fe en torno a nuestra Virgen de Caacupé que aglutina cada año a miles de fieles de Paraguay y también de Brasil por nuestra condición de frontera seca”.

Con respecto a la declaración del 2026 como “Año del Bien Común”, indicó que el bien común se debe construir entre todos.

Debemos comprometernos todos juntos, encarnar nuestra fe y no solo vivir una fe volátil”, indicó el sacerdote..