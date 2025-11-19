Carlos Granada: pena de 10 años de cárcel por abuso sexual sería “justa”, según abogado querellante

La parte querellante presentó hoy sus alegatos finales en el juicio a Carlos Granada, exgerente de prensa del Grupo Albavisión - que incluye a los canales televisivos SNT y C9N –, a quien el Ministerio Público acusó de los supuestos delitos de coacción, coacción sexual y abuso sexual contra empleadas del medio de comunicación en que trabajaba.
Seis mujeres, cinco de las cuales son representadas por Yódice en el juicio, acusaron a Granada de “manoseo, tocamientos” y otros “actos de abuso sexual agravado”, señaló el abogado.
En sus alegatos finales emitidos ayer martes, la Fiscalía - representada en el juicio por Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Nathalia Silva – pidió al tribunal una pena de prisión de 10 años para el acusado.
Pena “justa y proporcional”
En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Yódice opinó que esa pena es “justa y proporcional con un enfoque en perspectiva de género y un fin de prevención general y protección de la sociedad, buscando la readaptación de la conducta proclive del acusado, quien tiene un notorio desprecio a la libertad y autonomía sexual de las mujeres”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Fiscalía pide 10 años de cárcel para el periodista Carlos Granada
“Estamos hablando de una persona disociada del concepto más básico de respeto a la dignidad del ser humano (...), instrumentando a la mujer como un mero objeto de placer”, subrayó.
El abogado querellante enfatizó que el proceso no constituye un acto de “revanchismo” o “complot”, sino que “pretende la reivindicación y tutela de personas que han sido víctimas ofendidas directas de hechos punibles contra la autonomía sexual”.
La defensa de Granada aún debe realizar sus alegatos finales, tras lo cual el tribunal emitirá su veredicto.