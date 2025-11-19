Carlos Granada: pena de 10 años de cárcel por abuso sexual sería “justa”, según abogado querellante

Rodrigo Yódice, abogado querellante en el juicio oral y público contra el periodista Carlos Granada, acusado de múltiples hechos de supuesto abuso sexual, opinó que la pena de 10 años de prisión que solicitó la Fiscalía es “justa” teniendo en cuenta que los hechos atribuidos al comunicador “fueron plenamente probados con un grado de certeza absoluta”.