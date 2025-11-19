Nacionales
19 de noviembre de 2025 - 13:16

Cortes del servicio de la Essap en Asunción: te contamos qué zonas se resentirán

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389
Shutterstock

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap) anuncia cortes del servicio que afectarán a varias zonas de Asunción. Te contamos dónde no habrá agua.

Por ABC Color

Desde la Essap dieron a conocer a las 9:00 de hoy que registraron inconvenientes técnicos ocasionados por factores externos en el Centro de Distribución ISE.

Esto afecta a la provisión del servicio de los barrios San Pablo, Los Laureles, Villa Aurelia, Mariscal Estigarribia, Recoleta, Tembetary y Nazareth de Asunción.

Además, también registraron inconvenientes en la planta del Parque de la Solidaridad a las 13:30.

Esto provocaría que el servicio se resienta a los usuarios y clientes del barrio Sajonia de Asunción.

Trabajan para reponer el servicio

Desde la empresa estatal indicaron que están realizando las tareas para reponer el servicio en los barrios citados.