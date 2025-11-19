Niña fallece en IPS por complicaciones luego de una extracción de dientes

La niña fue sometida a una cirugía menor por la extracción de dos dientes el pasado 8 de octubre en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). “Lo que debía ser un procedimiento controlado terminó en tragedia”, relató la mamá en redes sociales.

La misma señaló que decidió relatar lo ocurrido para que no vuelva a repetirse. “No caminaba y ya tenía varias condiciones de salud, sobre todo problemas en la columna, pero aun así era una niña llena de ternura, de fuerza y de una luz que iluminaba a todos los que la conocían”, agregó.

La madre señaló que la cirugía salió bien, pero las complicaciones surgieron después. “Después de salir de la cirugía, prácticamente no prepararon una terapia, le quitaron sin oxígeno y le dio un paro que la dejó prácticamente en coma, ella no despertaba”, manifestó.

Señaló que su hija estuvo un mes en terapia intensiva y llegó incluso a mostrar señales de recuperación. Sin embargo, dos días antes de su fallecimiento, la familia recibió una noticia que fue devastadora: si despertaba, quedaría en un estado vegetativo y prácticamente sin visión.

“¿Cómo puede una niña entrar viva, estable, para un procedimiento tan simple, y salir así? ¿Cómo puede ser que algo tan básico termine en un final tan injusto? Finalmente, fue entregada sin vida. Un dolor que ninguna familia merece vivir, una herida que marca para siempre", expresó la madre.

La mujer señaló que lo más doloroso es que no es la primera vez que una vida se pierde por “errores, descuidos o negligencias dentro del sistema de salud”.

IPS anuncia conferencia

Desde el área de prensa del Instituto de Previsión Social señalaron que no brindarán declaraciones del caso antes de una conferencia de prensa, pactada para las 11:30.

Según versiones divulgadas en otros medios, la niña sufrió un paro respiratorio y posteriormente, durante la internación, adquirió infecciones comunes dentro de la unidad de cuidados intensivos.

Desde Fiscalía señalan que aún no se abrió ninguna carpeta fiscal al respecto.