Cruz Roja Paraguaya impulsa jornada de envejecimiento saludable con adultos mayores en Pilar

La Cruz Roja Paraguaya llevó adelante una jornada de capacitación e interacción con integrantes de la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna” en el marco del proyecto “Envejecimiento Saludable – Encuentro saludable para personas mayores”.

La actividad tuvo lugar en el local de la Asociación, ubicado en el barrio Yataity, y contó con la participación de todos sus miembros.

Durante la jornada, la profesional de la Cruz Roja Paraguaya, Lic. María Emilia Vera, proveniente de la central de Asunción, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento y diálogo con las personas mayores, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Explicó que el proyecto busca fortalecer la salud mental de este sector de la población, brindando apoyo psicológico y promoviendo un envejecimiento activo, saludable y acompañado.

“El proyecto se denomina envejecimiento saludable en salud mental y apoyo psicosocial por que se trata de fortalecer esto no solamente de la salud física si no también la importancia de la salud mental, de derechos de inclusión social y de tecnologías y a nivel comunitario, que el adulto mayor sea parte de una comunidad activa”, preciso.

Indicó que desde la Cruz Roja Paraguaya estarán acompañando con este proyecto también el próximo año. “La idea es que no solamente instalar esta semilla, sino darle continuidad de manera permanente para que se vuelvan resilientes”, destacó.

“Esto es un puntapié para una lucha para mejorar queremos seguir el próximo año acompañando muy de cerca el proceso de crecimiento de las personas mayores”, indicó.

Mariela Bareiro, también de la Cruz Roja Filial Ñeembucú, explicó que el proyecto se implementó en 5 filiales; 4 en el departamento Central y 1 en Ñeembucú.

“Teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad y la cantidad de personas mayores que existen en este departamento, según el último censo, estamos instalando una línea para dar continuidad a este proyecto “ enfatizó.

Representantes de la Asociación valoraron el encuentro y resaltaron la necesidad de continuar con este tipo de iniciativas en beneficio de los adultos mayores del distrito.

La presidenta de la Asociación de Adultos Mayores, Cristina Ozuna, indicó que el objetivo de la Asociación siempre fue la de lograr mejorar la calidad de vida de las personas mayores y al mismo tiempo de hacer respetar la leyes vigentes a favor.

Oscar Aquino, otro integrante de la Asociación comentó que la actividad es muy buena, porque consiguen aprender sobre los derechos de los adultos que deben ser respetados en las instituciones públicas y privadas.

Además comentó que las personas aunque tenga edad tienen el derecho de seguir trabajando.