Conflicto en San Ber: presentan minuta que insta al intendente a firmar contratos con locales nocturnos

Mediante la presentación de una minuta por parte del concejal Arnaldo Vera, del Partido Popular Tekojaja (PPT), solicita al intendente de la ciudad, Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) que firme los contratos con los locales nocturnos que explotan la zona del anfiteatro José Asunción Flores.

Desde hace varias semanas los dueños de los locales nocturnos exigen al jefe comunal que firme los contratos para poder calendarizar las actividades y pautar con las marcas.

Además, también reclaman que la ordenanza N.º 55/2025 extiende por un año los efectos del Art. 9 de la Ordenanza N.º 36/2023, esta última habilita el funcionamiento de los locales en la zona.

Sin embargo, el intendente sostiene que busca evitar la polución sonora en la zona, que fue convirtiéndose en residencial. Según trascendió, incluso el mismo presidente de la República, Santiago Peña, intervino, ya que su casa queda cerca de la zona, aunque un ministro del Poder Ejecutivo desmintió esto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Ber: concejal lamenta la tensión desatada por el contrato con bares

Conflicto por uso de la zona

El concejal respaldó la petición realizada al intendente, se basa en la Ordenanza N.º 55/2025, está sancionada y firme, por lo que confiere el marco legal necesario para la prosecución de los trámites administrativos y la concreción de los contratos correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agrega que la dilación o la negativa administrativa a la firma y ejecución de los contratos genera un riesgo inminente de deterioro de la dinámica socioeconómica local, una situación que trasciende el ámbito del mero ocio y se inserta en la estabilidad financiera de numerosos ciudadanos.

“La operatividad de estos locales durante la temporada alta no solo dinamiza la recaudación municipal, sino que constituye el principal motor de ingresos para una vasta cadena de valor en San Bernardino”, sostuvo.

Entre estas cadenas de valor, mencionó la economía familiar, beneficiada con ingresos directos para las familias de los sanberdinenses. El sector hotelero, con el que emprendedores y administradores de hoteles, hospedajes y alojamientos temporales se ven beneficiados.

Lea más: Vida nocturna en San Ber, nuevamente “en cháke”

Sectores afectados por conflicto en San Ber

El sector de gastronomía y servicios, cuyos restaurantes, bares, copetines, emprendedores de fastfood (hamburgueseras, expendedores de comidas rápidas), meseros, parrilleros, y personal de cocina, también obtienen retribución.

Además, también varios servicios periféricos obtienen ganancias, ya que varias personas se dedican al cobro regulado de estacionamiento y servicios conexos, por lo que la inhabilitación de las discotecas priva a estos sectores de un flujo de caja durante su pico de actividad anual, comprometiendo su sustentabilidad financiera y el mantenimiento de empleos.

“Exhortar formalmente al señor intendente municipal a disponer la firma inmediata de los contratos con las firmas pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N° 55/2025 y salvaguardar la economía local ante el riesgo de deterioro inminente”, concluye la propuesta de minuta.