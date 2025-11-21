Video: investigan maltrato animal en un “centro de bienestar”

Una organización de defensa animal denunció con un video un hecho de maltrato animal dentro de un “centro de bienestar” denominado “Essence Sistema Consciente“, en la ciudad de Asunción. En las imágenes se observa a una mujer golpeando a un perro e intentando controlarlo, mientras él lloraba descontroladamente.

El equipo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal intervino el centro y constató la presencia de dos caninos que viven en la casa.

“La persona que aparece en el vídeo es presuntamente una menor de edad. Se tomarán las medidas necesarias al respecto. Realizaremos un progresivo seguimiento y actualización del caso”, indicó en primera instancia la institución.

Instan a denunciar otros hechos de violencia dentro del predio

Tras una segunda “visita”, la dirección indicó que su equipo está trabajando en el seguimiento correspondiente al caso y vigilando a las mascotas que viven en la propiedad.

“Al constatar que algunos usuarios del Centro acuden a sus terapias con sus mascotas, se decidió ampliar el alcance de la investigación. Hacemos un llamado a la ciudadanía. Si posees cualquier dato adicional, o casos similares dentro del mismo predio, o sobre este caso, ¡Te pedimos que realices la denuncia!“, exhortó la institución.

La versión del centro investigado

Carlos Ríos, administrador del centro de bienestar, confirmó que el hecho denunciado sobre maltrato animal ocurrió dentro del predio del centro “Essence Sistema Consciente“. Dijo que él se encarga de dar cursos y que los ”alumnos”, la mayoría adolescentes, acuden con sus mascotas, pero que solo están como compañía, no “forman parte” de las “clases”.

Sobre la denuncia puntual, aseguró que los perros son sus mascotas y que las que aparecen en el video son alumnas. Hizo énfasis en que “no está de acuerdo con lo que pasó” y dijo que están haciendo todo lo posible para “aprender rápidamente y evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir”.

Señaló que el video fue filmado “de lejos” y que no considera que se observe demasiada violencia. “A mí tampoco me parece que se le maltrate a un animal. Estando presente todos los días con ellos, yo sé que eso en verdad no sucede y puede que eso haya sido un momento. Tampoco veo tanta agresividad en el video. Yo veo precisamente lo bien que se llevan y van a todos lados juntas... fue un momento como a cualquier persona que capaz está acumulando una emoción y remata”, consideró.

Insistió en que el incidente “fue un hecho aislado, claramente”.