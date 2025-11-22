Itacurubí del Rosario: exitoso encuentro deportivo aeronáutico en la estancia Tacuati

El evento Yevevé, preparado por el Club de Vuelo Deportivo Yvytú, tuvo como punto de encuentro el establecimiento ganadero Tacuati de Itacurubí del Rosario, donde fueron recibidos más de 200 visitantes que utilizaron sus respectivas aeronaves para participar del primer encuentro de confraternidad de pilotos de Paraguay y países como Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Estados Unidos.

En representación del Club Yvytú habló su presidente, César Bao, quien manifestó que la actividad fue un éxito en todos los aspectos, y que los pilotos e invitados especiales se sintieron muy conformes con la organización.

“Realmente nuestro encuentro salió como todos esperamos y, de ahora en adelante, vamos a ir pensando en realizar otros encuentros con los amigos pilotos de nuestro club y de los países vecinos que nos están acompañando, para fomentar este tipo de acontecimientos a través de las distintas organizaciones aeronáuticas de nuestra región”, enfatizó.

Contento por la participación

Por su parte, el propietario de la estancia Tacuati, Miguel Ortega, uno de los principales organizadores de la actividad, expresó que se siente muy contento por la participación de muchas personas provenientes de Paraguay y de los demás países que aceptaron la invitación.

Asimismo, uno de los pilotos que estuvo presente en la actividad, Abrahán Nogales, quien vino de Bolivia con un grupo de amigos integrado por 12 tripulantes en cuatro aviones en representación del Club de Jóvenes Aviadores de Santa Cruz, refirió que fue una experiencia muy buena poder compartir con sus colegas de Paraguay y de los demás países que formaron parte del evento aeronáutico.

Tras la llegada de todas las aeronaves y sus respectivos tripulantes, pasado el mediodía los participantes compartieron un asado a la estaca ofrecido por los anfitriones.