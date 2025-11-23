Yrybucuá: asaltantes se llevaron G. 80 millones de una boca de cobranzas

El suceso se registró en pleno centro del municipio de Yrybucuá, perpetrado por dos hombres armados, aparentemente con revólver, que actuaron con mucha violencia durante el atraco en perjuicio del propietario de la boca de cobranzas, Novedades Robinson, de Edison Gabriel Miranda Pereira, de 33 años, domiciliado en el barrio Centro de Yrybucuá.

Según el informe de los agentes de la Comisaría 32ª de esta ciudad, los asaltantes se llevaron unos G. 80 millones que estaban destinados para el pago a adultos mayores, Teko Porã y otros servicios que se realizan en el local para los pobladores.

Conforme a la manifestación de la víctima, los ladrones ingresaron al lugar simulando ser clientes, pero cuando iba a atender a uno de ellos, ambos desenfundaron sus armas de fuego y le exigieron entregar todo el dinero que disponía en ese momento, dirigiéndose directamente hacia la caja para apoderarse del monto mencionado, para luego retirarse del local.

Los asaltantes huyeron en una motocicleta de la marca Kenton, que posteriormente fue abandonada en un camino vecinal, cuyos ocupantes se refugiaron en una zona boscosa de una comunidad indígena al percatarse de que estaban siendo seguidos por la Policía.

Cómplice esperando para el rescate

El único detenido de este suceso fue identificado como Víctor Manuel López (31), domiciliado en la jurisdicción de Capiibary, quien se encontraba a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Corolla, color plata, chapa N.º BRE 051.

Según la Policía, esta persona al ser consultada sobre su presencia en la cercanía donde los asaltantes abandonaron la motocicleta, señaló que supuestamente era comprador de sandía y que estaba visitando a los productores.

Sin embargo, cuando los intervinientes verificaron el habitáculo de su rodado encontraron varias evidencias comprometedoras con el robo agravado, entre ellas cascos protectores para motociclistas, bolsos tipo mochilas, documentos de una moto y otras cosas que no se encuadraban con su versión.

Evidencia contundente

Otra de las evidencias contundentes que complicó aún más al ahora aprehendido es el teléfono celular de su uso personal, donde se comprobó que el mismo estaba en permanente comunicación con los dos asaltantes que perpetraron el atraco y tenían totalmente planeado el lugar de rescate, que coincidió con la zona en que se encontraba merodeando, conforme al relato de los uniformados de la Comisaría interviniente.

Imputado

El detenido por este caso fue imputado por robo agravado y asociación criminal, con pedido de prisión preventiva, por el fiscal de la causa, Carlomagno Alvarenga, de la Unidad 1 de la Fiscalía de San Estanislao.

Víctor Manuel López se encuentra recluido en la sede de la Comisaría 8ª de Santaní, a disposición del Juzgado.

Sobre lo ocurrido, la víctima y pobladores de la localidad de Yrybucuá solicitan que el aprehendido sea enviado a la cárcel y los dos restantes sean capturados y puestos a disposición de la justicia.

Las identidades de los prófugos, que escaparon con el dinero sustraído de la boca de cobranzas, ya son manejadas por la Policía.