Rodolfo Elías, el nuevo director en la Flacso

Con una reconocida trayectoria en el ámbito académico y en el estudio de las ciencias sociales, Rodolfo Elías asume el desafío de dar continuidad a la misión de Flacso de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, la investigación rigurosa y la formación de profesionales comprometidos con la realidad nacional y regional, como nuevo director de la institución.

En sus palabras de presentación, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, consolidar el aporte de Flacso en el debate público y avanzar en programas que impacten directamente en la formación de jóvenes, docentes, investigadores y de quienes toman la decisión de políticas públicas en Paraguay.

Flacso Paraguay, como parte del sistema internacional de Flacso, con presencia en más de 15 países de América Latina y el Caribe, reafirma su compromiso con la excelencia académica y el diálogo interdisciplinario.

La gestión del nuevo director busca proyectar a la institución hacia nuevas metas, fortaleciendo tanto su rol en el ámbito local como su participación en espacios regionales e internacionales.

Trayectoria del nuevo director de Flacso

Rodolfo Elías es psicólogo y especialista en educación. Estudió en la Universidad Católica de Asunción y en la Universidad de Guelph, Canadá.

Trabaja en investigación y evaluación de proyectos y en docencia universitaria.