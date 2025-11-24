Nacionales
24 de noviembre de 2025 - 20:55

Rodolfo Elías, el nuevo director en la Flacso

Rodolfo Elías es nuevo director de la Flacso Paraguay.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) – Programa Paraguay, informó a la comunidad académica y a la ciudadanía en general del nombramiento de Rodolfo Elías como nuevo director de la institución, quien asumirá la conducción por un período de cuatro años.

Por ABC Color

Con una reconocida trayectoria en el ámbito académico y en el estudio de las ciencias sociales, Rodolfo Elías asume el desafío de dar continuidad a la misión de Flacso de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, la investigación rigurosa y la formación de profesionales comprometidos con la realidad nacional y regional, como nuevo director de la institución.

En sus palabras de presentación, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, consolidar el aporte de Flacso en el debate público y avanzar en programas que impacten directamente en la formación de jóvenes, docentes, investigadores y de quienes toman la decisión de políticas públicas en Paraguay.

Flacso Paraguay, como parte del sistema internacional de Flacso, con presencia en más de 15 países de América Latina y el Caribe, reafirma su compromiso con la excelencia académica y el diálogo interdisciplinario.

La gestión del nuevo director busca proyectar a la institución hacia nuevas metas, fortaleciendo tanto su rol en el ámbito local como su participación en espacios regionales e internacionales.

Trayectoria del nuevo director de Flacso

Rodolfo Elías es psicólogo y especialista en educación. Estudió en la Universidad Católica de Asunción y en la Universidad de Guelph, Canadá.

Trabaja en investigación y evaluación de proyectos y en docencia universitaria.