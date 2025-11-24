Nacionales
24 de noviembre de 2025 - 09:47

Veda pesquera: Mades retira casi 2.000 metros de espineles

Mades retira espineles, dentro del marco de controles por la veda pesquera.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa con los controles dentro del marco de la veda pesquera que rige del 2 de noviembre al 20 de diciembre. Fueron retirados del río casi dos mil metros de espineles.

Por ABC Color

El informe de control realizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) señala que el fin de semana se retiró 1.800 metros de espineles y se decomisó 800 metros de redes monofilamento.

Los controles y monitoreos se realizan en el marco de la veda pesquera, con recorridos fluviales en el río Paraguay y el río Tebicuary, controles vehiculares y visitas a pescaderías, señalan.

“El Mades continúa con los controles en todo el país para garantizar el cumplimiento de la veda pesquera, protegiendo nuestros recursos naturales y promoviendo el compromiso ciudadano. Agradecemos el acompañamiento de la Armada Paraguaya y la Policía Nacional en estos operativos”, manifestó Rolando De Barros Barreto, ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Instan a la ciudadanía a respetar plenamente este periodo, evitando cualquier práctica de pesca no permitida y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales.

“El periodo es crucial para la reproducción y recuperación de las poblaciones ícticas”, resaltan.