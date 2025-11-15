Veda: donan productos pesqueros decomisados

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) entregó, en carácter de donación, productos pesqueros decomisados durante un operativo de control en un local comercial que incumplía la normativa vigente de veda.

La donación fue realizada por disposición del ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, con el fin de asegurar que estos productos, aptos para el consumo, lleguen a instituciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Especies donadas

Dorado.

Manguruyú.

Armado.

Sábalo.

Boga.

Instituciones beneficiadas

Instituto Nacional del Cáncer (Incan)

Escuela Subvencionada N.º 7 “Antonio Próvolo”.

Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.

Kuñataî Roga – Congregación Religiosas de María Inmaculada.

La entrega se realizó siguiendo todos los protocolos institucionales, asegurando la aptitud de los productos para el consumo humano y preservando la cadena de frío.