Concepción: preparan colecta para apoyar al Hospital Día Oncológico

La actividad será el 19 de diciembre en Concepción, las personas voluntarias con las alcancías estarán en la avenida Agustín Fernando de Pinedo entre Don Bosco y Presidente Franco. Mientras que en la ciudad de Horqueta, esta misma colecta solidaria se realizará al día siguiente, es decir, el 20 de diciembre.

El objetivo de la asociación, integrada por pacientes y familiares, además de otras personas, es dar un apoyo económico al centro asistencial que funciona, hace poco más de un año, en el predio del Hospital Regional de Concepción.

3.300 pacientes en un año

Esta cifra la dio a conocer la Primera Región Sanitaria al cumplirse un año de funcionamiento de este servicio muy importante para la zona. Un total de 1.200 aplicaciones de quimioterapia y 200 cirugías oncológicas se realizaron en el primer año.

Pacientes de toda la zona norte llegan hasta Concepción para ser atendidos.

Inicios<b> </b>

El Hospital Día Oncológico en Concepción fue un sueño de la familia Rojas Cardozo, especialmente de la señora María Esther que en ese momento recibía tratamiento oncológico en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Su familia la ayudó a impulsar el proyecto.

Tuvo el apoyo de varias personas y se formó la Asociación Juntos Lograremos que realizó gestiones y actividades que contó con el respaldo de la ciudadanía y autoridades.

Finalmente el 21 de noviembre de 2024 se habilitó el servicio oncológico en Concepción.