PJC: La amarga espera por un platino para poder operarse

Perla Beatriz Ferreira Galeano (31), madre de cuatro hijos, expuso su malestar por la excesiva burocracia en el servicio de la la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para acceder a una placa que necesita para someterse a una cirugía.

“Me dijeron que tendría que esperar incluso hasta abril del año que viene y ya no puedo esperar; el doctor me dijo que debo operarme de forma urgente”, expresó.

Señaló que en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero le realizarán la cirugía apenas cuente con el insumo necesario. Agregó que recurrió a instituciones como la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y la Gobernación de Amambay para solicitar ayuda, pero no obtuvo ninguna respuesta de parte de las autoridades de dichos entes descentralizados de la zona.

Atropellada por motociclista adolescente que hacía piruetas

En su relato sobre las circunstancias del hecho, Perla indicó que fue atropellada por un adolescente de 14 años que realizaba piruetas sobre una motocicleta. El hecho ocurrió el 12 de noviembre en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Bajó la rueda de su moto sobre mi pierna haciendo piruetas”, expresó la mujer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que familiares del adolescente involucrado ni siquiera dieron la cara para cubrir algunos gastos.

Lea más: Salud en PJC: faltan oftalmólogos, neurólogos y más cardiólogos, lamentan

Diben, sin respuesta contundente sobre el caso

Desde la Dirección de Beneficencia (Diben) informaron que recién este miércoles 26 de noviembre se procesó la solicitud de “materiales traumatológicos” realizada por la mujer que necesita someterse a cirugía. Dicha solicitud ingresó el pasado 19 de noviembre en la filial de Pedro Juan Caballero, según registros de la institución.

Cabe puntualizar que desde el ente estatal señalaron que no está garantizada la asistencia para la paciente en situación de vulnerabilidad, ya que todo dependerá de la disponibilidad de recursos en la entidad.

Según datos a los que tuvo acceso nuestro medio, en Amambay hay 56 pedidos pendientes de respuesta por parte de la Diben, en su mayoría de materiales traumatológicos necesarios para someter a cirugías a pacientes que sufrieron fracturas.