Pescadores de Misiones reciben asistencia de Yacyretá por veda 2025

La entrega de los kits con 41 kilos de productos básicos de la canasta familiar y el desembolso de G. 1.000.000 por cada pescador comercial se puso en marcha en el Polideportivo Municipal de Ayolas.

La asistencia tiene por objetivo apoyar el sustento alimenticio y económico de las familias dependientes de la pesca comercial durante la Veda pesquera 2025, que entró en vigencia el pasado 2 de noviembre.

El consejero de la EBY, dirigente colorado y exintendente de Villa Florida, Michel Flores, asistió al acto. En su discurso manifestó que, previamente a la ejecución de la asistencia, se tuvo que llegar a un acuerdo con los representantes de las organizaciones de pescadores.

Durante la mesa de trabajo se acordó que cada pescador reciba un kit de víveres y la suma de G. 1.000.000 en concepto de subsidio por la veda. Las negociaciones permitieron que hoy se esté ejecutando la asistencia sin que los pescadores tengan que manifestarse frente a Yacyretá o cerrar rutas, como en años anteriores.

En otro momento, Flores dijo que agradece este logro al director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, así como al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, quienes les piden que se trabaje con los sectores más vulnerables.

Pese a la delicada situación de Yacyretá, se está trabajando en cumplir con los compromisos asumidos por la institución con los sectores sensibles. Se cumplió con los universitarios a través de las becas de estudios.

También se cumplió con el sector productivo. De los G. 16.300.000.000 que se tenían con la Gobernación de Misiones, se efectuó el 40 %. “Se hará el esfuerzo de cerrar el año con el pago a todos los proveedores”, agregó.

