Productores venden tomate a precios que apenas cubren costos de producción

En distintas comunidades productivas del departamento de Caaguazú, los tomateros explican que una caja de 20 kilos apenas llega a G. 40.000 a G. 50.000, monto que no compensa meses de trabajo ni la fuerte inversión realizada para sostener los cultivos.

Lea más: Tomateros: registros del Senave confirman blanqueamiento masivo de contrabando

Para poder al menos salvar el costo de producción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) acompaña la comercialización, poniendo a disposición el móvil institucional y las cajas de empaque para trasladar los productos al Mercado de Abasto de Asunción, desde donde se distribuyen a nivel nacional. Sin embargo, los productores afirman que esta asistencia solo ayuda a evitar una pérdida total, pero no resuelve el problema de fondo.

La preocupación central es que, pese al esfuerzo por colocar la mercadería, los precios siguen por el suelo, y el sector pide a las autoridades “mecanismos reales y urgentes” para mejorar el valor de la producción y evitar que más familias queden endeudadas y sin alternativas para sostener sus fincas.

El productor Adilio Brítez dijo que las autoridades del MAG aseguran que el bajo precio se debe a una superproducción de tomates, sin embargo, la superproducción debía registrarse entre los meses de junio y julio, pero en estas épocas, por el intenso calor que se tiene, ya tendría que reducirse. Señaló que el ingreso ilegal de tomates extranjeros estaría nuevamente afectando a los productores de nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director de Comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, pero el mismo no atendió su teléfono celular con terminación 778. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productores sospechan blanqueo de tomates y exigen documentos al SENAVE

Según la intención de siembra del MAG para los años 2025 y 2026, solo en los meses de junio y julio se tendría una superproducción de tomates que llegaría a un promedio de 13.000.000 de kilos. Posteriormente, solo se tendría un promedio de 5.000.000 de kilos, a excepción del mes de diciembre, cuando se generarían unos 7.000.000 de kilos.

Sin embargo, los productores vienen denunciando la superproducción desde julio, situación que no coincide con ningún registro oficial del Estado.