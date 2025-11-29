Primeros días del novenario dinamizan el comercio en Caacupé

Las tradicionales imágenes de la Virgen continúan siendo los artículos más demandados. La oferta es amplia y se ajusta a distintos presupuestos. Edith Ovelar, vendedora instalada al costado del santuario, explicó que ofrece Virgencitas pequeñas desde G. 5.000, mientras que otras presentaciones pueden alcanzar G. 25.000.

“Las familias siempre buscan algo para llevar, aunque sea pequeño. Por eso tenemos llaveros a G. 5.000, guampas a G. 35.000. Cada año preparamos piezas económicas para que nadie se quede sin su recuerdo de Caacupé”, señaló.

Varias opciones para los tradicionales “Caacupé poty”

Por su parte, Inés Ortega, comerciante de imágenes desde hace más de una década, detalló que las Virgencitas de cerámica se pueden adquirir a G. 25.000, mientras que las elaboradas en resina, más detalladas y duraderas, tienen precios que van de G. 600.000 a G. 950.000.

“La gente viene en búsqueda de los tradicionales Caacupé poty, que son los recuerditos. Recién empieza el novenario y ya se nota más movimiento. De a poco van llegando los visitantes y este fin de semana esto se llena”, resaltó Ortega.

Los comerciantes coinciden en que, desde estos primeros días, el flujo de visitantes comienza a incrementarse, generando el ambiente característico de estas fechas. “Esto después de los primeros días no para. Todos pasan a llevar su recuerdito”, afirmaron.

Los puestos se concentran a lo largo del costado de la Basílica, zona de mayor tránsito de fieles. Con la apertura del novenario, no solo se inicia oficialmente el tiempo de preparación espiritual que culminará el 8 de diciembre, sino que también se reactiva la economía local, que cada año depende de la masiva presencia de visitantes.

