Video: peregrinación a Caacupé toma fuerza

Cada año, decenas de miles de personas peregrinan a Caacupé durante el novenario, que comenzó ayer viernes.

Si bien el flujo de personas siempre crece al acercarse el lunes 8 de diciembre, ya este sábado se observaba un importante número de personas que se dirigían hacia la “capital espiritual” caminando sobre la Ruta PY02, el trayecto que suelen seguir los peregrinos que viajan desde el Área Metropolitana de Asunción.

Entre las personas que entrevistó hoy ABC TV en la zona de Kurusu Peregrino, ubicada a unos seis kilómetros del centro de Caacupé, estaban Gustavo y María, una pareja de la ciudad de Fernando de la Mora que dijo hacer el peregrinaje cada año para agradecer a la Virgen por la salud y el trabajo.

Lea más: Operativo Caacupé se activa en la Estación de Buses de Asunción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Enrique, Ricardo y Emilio decidieron caminar los más de 45 kilómetros entre Luque y Caacupé. Afirmaron que comenzaron el viaje alrededor de las 22:00 de ayer viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kurusu Peregrino, punto clave en el peregrinaje

Kurusu Peregrino es el punto en que muchas personas deciden bajar de sus buses o estacionar sus vehículos para caminar desde allí hasta Caacupé.

Lea más: Virgen de Caacupé: así serán los cierres y desvíos para peatones y automovilistas

Si bien en los días de mayor flujo de peregrinos el tránsito de vehículos suele ser restringido en la zona, hoy el paso vehicular aún es libre y los peregrinos caminan por los costados de la ruta, donde están instaladas vallas que delimitan claramente el espacio habilitado para el tránsito peatonal.