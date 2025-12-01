Cómo actuar ante una fuga de cloro

En caso de una fuga de gas cloro, lo primero es evacuar el área inmediatamente y reportar la fuga. Use un equipo de protección personal, si es posible, y evite la inhalación ya que puede causar irritación en ojos, nariz y garganta, e incluso edema pulmonar en casos graves. En el exterior, el gas tiende a dispersarse con la ventilación.

Medidas inmediatas:

Evacúe la zona: Aléjese de inmediato y evacúe el área afectada por la fuga.

Reporte la fuga: Notifique a las autoridades o al personal de seguridad responsable de inmediato.

Proteja a las personas: Si tiene acceso a un respirador con salida de aire, úselo para escapar, y asegúrese de que todos evacúen el área.

Evite la inhalación: La exposición al cloro es peligrosa. No intente detener la fuga sin el equipo de protección adecuado y conocimiento especializado.

Medidas para controlar la fuga (solo personal autorizado):

Controlar la fuga: Si es seguro y tiene el equipo de protección adecuado, cierre la válvula.

Aplicar métodos de dispersión: En exteriores, puede dejar que se disipe con la ventilación natural. Si es necesario, se puede usar niebla de agua para precipitar el gas, pero evite que el agua contaminada llegue al alcantarillado.

Ventilación: Si la fuga está en un interior, asegúrese de que haya una ventilación forzada para dispersar los gases.

Detectar la fuga: Para localizar fugas pequeñas, se puede usar una solución de amoníaco que producirá un humo blanco (cloruro de amonio) al contacto. Un papel tornasol húmedo también puede ayudar, ya que el cloro lo decolorará.

Riesgos del cloro gaseoso

Irritación: Causa irritación en ojos, piel y vías respiratorias.

Problemas respiratorios: Puede causar tos, dolor de pecho y náuseas, así como edema pulmonar y neumonía tóxica en casos de exposición prolongada o a altas concentraciones.

Peligros de explosión: Aunque no es inflamable por sí solo, el cloro gaseoso puede formar mezclas explosivas con hidrógeno, amoníaco e hidrocarburos.