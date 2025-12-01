Incendio en depósito de cloro sobre la avenida Boggiani cubre la zona de humo tóxico

Poco antes de las 11:00, testigos informaron a ABC sobre una fuerte explosión en la zona de la avenida Boggiani, entre las calles Benigno Ferreira y R.I. 6 Boquerón, en el depósito de cloro del local de Piscinas & Cia.

Fuentes de los Bomberos Voluntarios confirmaron a ABC que el incendio se originó en el depósito donde hay productos a base de cloro y que, por lo tanto, el humo que emana es tóxico.

“El cloro tiene una reacción muy alta al fuego; entonces, no podemos tirar agua por tirar nada más, sino que tenemos que ver bien exactamente qué área sería para poder extinguir; porque al tirar agua podemos hacer una reacción que pueda afectar el lugar”, mencionó un bombero a NPY.

Evacuación en la zona ante humo tóxico

El voluntario indicó que, dado que se trata de un humo tóxico, decidieron realizar una evacuación de 200 metros a la redonda. Mencionó que los materiales químicos que están siendo consumidos por el fuego están compuestos por hipoclorito de sodio y cloro.

“El gas es altamente irritante y también sofocante. Eso podría llegar a hacer que se desmaye, inclusive a perder la vida”, dijo.

Precisó que el fuego inició a las 10:30 aproximadamente y que los bomberos ya ingresaron al sitio en dos ocasiones. En principio, no registraron mucho fuego, pero luego observaron una mayor reacción, por lo que resaltó que se debe neutralizar el incendio lo antes posible.

Añadió que el local fue evacuado de forma inmediata y que, por el momento, no hay personas heridas.

Desconocen causa del incendio

Indicó que desconocen, de momento, cómo se originó el incendio, aunque precisó que se desató en la zona del depósito del local.

“Todavía no tenemos reporte de cómo inició, seguramente vamos a tener que hacer un peritaje exacto para poder ver”, mencionó.

Usuarios ubicados en edificios del área compartieron imágenes en las que se observa una densa humareda de color blanco, elevándose desde el punto afectado.

Recomendaciones ante humo tóxico

Alberto Arrúa, despachador de emergencia de la Central de Alarmas de Bomberos Voluntarios (132), brindó recomendaciones para las personas que se encuentran en la zona: