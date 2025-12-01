Nacionales
01 de diciembre de 2025 - 20:26

Cuatro décadas después, la Promo 1985 del Colegio Vasconcellos se reencuentra con emoción

Exalumnos de la Promoción 1985 del Colegio Vasconsellos celebran 40 años de egreso entre recuerdos, abrazos y música en San Juan Bautista.
Egresados de la Promoción 1985 del Colegio Nacional Dr. Víctor Natalicio Vasconcellos, de la ciudad de San Juan Bautista, celebraron sus 40 años de egreso con una jornada cargada de emoción: una misa de acción de gracias en la catedral, una caravana que volvió a unirlos con su antiguo colegio y una fiesta en un hotel céntrico, donde los recuerdos y abrazos se extendieron hasta la madrugada.

Por Jesús Riveros

La jornada se inició con una misa de acción de gracias en la catedral de San Juan Bautista, Misiones, donde los exalumnos se reencontraron en un ambiente cargado de recuerdos y emociones que se intensificaban con cada mirada y abrazo.

Tras la ceremonia religiosa, los participantes protagonizaron una caravana festiva hasta el local del histórico Colegio Vasconcellos. Entre bocinazos, risas y banderas, la Promoción 1985 volvió a recorrer las calles como lo hacía en su juventud, evocando la época en la que los sueños apenas comenzaban a tomar forma y la amistad tenía sabor a futuro.

La celebración culminó en un encuentro social realizado en un hotel céntrico, donde la música y las anécdotas se extendieron hasta la madrugada del domingo. Acompañaron la actividad los profesores Carmen Pelagia Pérez y Rafael Marcial Montiel Paredes.

Actualmente cada egresado se desempeña profesionalmente en distintas áreas, pero todos comparten un mismo orgullo: seguir siendo parte de una generación unida por la memoria, el afecto y la certeza de que, 40 años después, la historia continúa viva.

