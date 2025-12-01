Cuatro décadas después, la Promo 1985 del Colegio Vasconcellos se reencuentra con emoción

Egresados de la Promoción 1985 del Colegio Nacional Dr. Víctor Natalicio Vasconcellos, de la ciudad de San Juan Bautista, celebraron sus 40 años de egreso con una jornada cargada de emoción: una misa de acción de gracias en la catedral, una caravana que volvió a unirlos con su antiguo colegio y una fiesta en un hotel céntrico, donde los recuerdos y abrazos se extendieron hasta la madrugada.