La primera promoción de profesores del IFD de San Juan Bautista celebra medio siglo de vocación

La primera promoción de profesores de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente (IFD) de San Juan Bautista, Misiones, “Profesor Víctor Natalicio Vasconsellos”, celebró sus 50 años de egreso. Medio siglo después, aquellos jóvenes soñadores que un día abrazaron la docencia se reencontraron para honrar la vocación que los unió: la de enseñar, guiar y dejar encendida la llama del saber en generaciones enteras.

Lina María Teresita Gómez de Arteta, quien fue una de las primeras egresadas del IFD, señaló que en aquel momento fue toda una nueva experiencia, tanto para ellos, que estaban ansiosos de ser educadores, como para los primeros maestros de formación docente.

Lea más: Diócesis de Misiones hará colecta para pagar formación de seminaristas y salarios

“La primera promoción realmente fue una nueva experiencia para todos, tanto para la directora de ese entonces, Ladislaa Lile González, como para los profesores, ya que fue el primer año que se implementó el nuevo currículum para egresar como profesores de Educación Primaria, y nosotros fuimos los primeros”, indicó.

Gómez de Arteta señaló que, a medio siglo de egresar, se siente muy afortunada por haber elegido esta carrera tan noble que es la de enseñar. “Es tan lindo ver que con el correr de los años, alumnos agradecidos se acuerdan de uno. Y con mucha satisfacción puedo decir que tuvimos una muy buena formación y la seguimos teniendo”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Y como mensaje les digo a las nuevas generaciones de educadores que no pierdan nunca esa pasión por la enseñanza, que cada día se capaciten más y ofrezcan lo mejor de sí, porque es grande el compromiso: estamos formando a las futuras generaciones de nuestro país”, concluyó la docente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez que culminó la celebración eucarística, se llevó a cabo la entrega de una placa recordatoria a la directora del IFD, así como también la entrega de medallas a los primeros docentes y alumnos. El Instituto abrió sus puertas en 1974 bajo la dirección de la profesora Ladislaa Lile González.