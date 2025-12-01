Día Mundial de lucha contra el Sida: salud accesible para quienes viven en situación de vulnerabilidad, es el compromiso

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en ese sentido, la doctora Elena Candia, Directora del Programa Nacional de Control del Sida e ITS, (Pronasida), comentó que el VIH es cien por ciento prevenible y que el compromiso de ellos es que el servicio de salud sea accesible para quienes viven en situación de vulnerabilidad.

“Hoy conmemoramos el día mundial del sida, bajo el lema internacional Superar las disrupciones y transformar la respuesta al sida. Este llamado global nos recuerda que los avances solo se sostienen con un compromiso firme, articulado y continuo entre todos los actores", comentó la Directora de Pronasida.

Seguido comentó que para que la respuesta al VIH sea realmente efectiva es indispensable contar con una asignación adecuada y sostenida de recursos, capaz de sostener la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y acompañamiento integral de las personas que viven con VIH.

“En este día mundial, encontramos un momento oportuno para visibilizar al VIH como un problema de salud pública, que no solo afecta a adultos, sino que afecta a niños y adolescentes, recordándonos que aún estamos lejos de alcanzar la meta de eliminación”, señaló la profesional.

En otro momento, la doctora Candia apuntó que existe una taza de trasmisión vertical del 3 por ciento y una notificación en el 2024 de siete recién nacidos con VIH. “Por ello es importante asegurar un presupuesto para la educación, promoción, prevención y atención, a fin de consolidar una respuesta robusta, sostenible y capaz de cumplir con la meta de eliminar al VIH como problema de salud pública”.

Según datos recientes, el 74% de los 1.325 nuevos diagnósticos registrados este año corresponden a hombres, y la mayoría de ellos se encuentran en la franja etaria de 15 a 35 años.

Luego recordó que en nuestro país, la respuesta al VIH se sostiene con presupuesto nacional. “Sin embargo, las grandes acciones de las sociedades dependen de apoyo externo. Por ello es fundamental fortalecer la coordinación con el gobierno y asegurar que los servicios llegue a aquellas personas que más lo necesitan”.

Compromiso de una salud accesible

“El VIH es cien por ciento prevenible, mediante el uso adecuado de las estrategias de prevención. Por eso, nuestro compromiso es que cada servicio de salud sea accesible, inclusivo, respetuoso, en especial para quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad”, remarcó la representante del Programa Nacional de Control del Sida e ITS.

A continuación expresó: “Nuestro sueño es un Paraguay libre del estigma, discriminación donde todas las personas reciben servicio integral de calidad”.

Para finalizar, la doctora Elena Candia recordó que la prueba rápida para diagnosticar la enfermedad está disponible en todos los departamentos del país. “Este es un paso importante hacia la detección temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad”.