Fiscalía busca incorporar casi 60 diligencias pendientes en causa contra ex esposa de Diego Benítez

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 406, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, decretó el sobreseimiento provisional a Karen Alcira Ortellado Talavera, ex esposa del extraditable Diego Benítez; así como para Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magalí Ortellado, ex cuñadas del presunto narcotraficante requerido por el caso Atlántico Norte. Igualmente, levantó todas las medidas que pesaban sobre ellas.

El Ministerio Público, representado en esta causa por las fiscalas Nathalia Silva y Luz Guerrero, imputaron en octubre de 2024 a las tres mujeres por presunto lavado de dinero y asociación criminal, según el Código Penal, y por lavado de activos provenientes del narcotráfico, según la Ley N° 1.340/88.

En este contexto se debe resaltar que las fiscales usaron el plazo ordinario de la etapa preparatoria, es decir, 6 meses, y también, el plazo extraordinario, consistente en otros 6 meses, con lo que completaron un año de pesquisa, a pesar de ello no lograron contar con un total de 57 diligencias.

Con esta salida procesal, el Ministerio Público tiene un año más para intentar concluir la investigación con las documentales necesarias y que se encuentran pendientes de diligenciamiento.

Patrimonio no está ligado a Diego Benítez, señala ex esposa

Según se señala en la resolución judicial, la defensa de las hermanas imputadas señaló que el origen de su patrimonio provendría del señor Ramón Antonio Ortellado -padre de las mismas- quien les dio un adelanto de herencia y por eso se solicitó que se agregue a la pericia contable.

A todo esto, la encausada Karen Ortellado había señalado que se encuentra separada de Diego Benítez, desde antes de que se presente la imputación en contra de él por presunto tráfico internacional de sustancias estupefacientes.

En ese sentido, el vínculo que uniría a Karen Ortellado y Diego Benítez, según lo que alegó la mujer sería solamente el societario. A modo de aclarar estas cuestiones es que el Ministerio Público también solicitó varios informes, al Registro Civil de las Personas y a escribanías.

Es por ello que, en base a la conclusión de un perito de la fiscalía, las fiscalas Silva y Guerrero solicitaron una pericia contable, en base a los documentos presentados por la parte investigada a fin de determinar el origen de los bienes.

Diligencias que Fiscalía busca incorporar

El Ministerio Público pretende contar con los informes, relacionados al periodo comprendido entre 2019 y 2021, solicitados al Banco Continental. Los mismos se elevaron con relación a las operaciones de crédito, cheques emitidos y depositados, así como transferencias nacionales e internacionales vinculadas a la cuenta de la empresa Pinturas Tupá SA.

Los pedidos de informe hechos al Banco Continental también se vinculan a la actividad financiera de la firma Bonagro SA, constituida en 2020 entre Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela; y también sobre la firma Envases Paraguayos SA (Envapar SRL), perteneciente a Diego Benítez.

De la misma forma los oficios remitidos por la fiscalía fueron dirigidos al Banco Interfisa y al Banco Río, sobre las operaciones financieras hechas, entre el 2019 y 2021, sobre las firmas Pinturas Tupá SA, Preferente SA, constituida en 2020, Envases Paraguayos SRL (Envapar SRL).

También FIC de Finanzas fue requerida a responder informes sobre los movimientos de dinero, en caso de haberse registrado, con relación a las empresas Pinturas Tupá SA, Bonagro SA.

Igualmente a la entidad bancaria Interfisa se solicitó informe sobre operaciones hechas por Diego Benítez; mientras que al banco Itaú Paraguay SA, sobre las transacciones hechas por la imputada Karen Ortellado. Además, de otros pedidos relacionados a actividades académicas de las imputadas.

Montaron empresas para lavado y ocultamiento de bienes

Los datos que expone el documento fiscal refieren que precisamente, entre los años 2019 y 2021, periodo de actividad de Diego Benítez, este y su esposa Karen Ortellado, habrían utilizado el sistema financiero a través de las empresas “Pinturas Tupa SA”, “Preferente SA” y “Prominente SA”, para ocultar y disimular el origen del dinero proveniente del envío de cocaína.

En medio de ello, durante el 2020, Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela, constituyeron las empresas “Bonagro SA”, “Transporte Sky Line SA”, “Seguridad Skanderberg SA” e “Inmobiliaria Cassa Nossa SA”. La Fiscalía presume que estas habrían permitido la estratificación de activos con la inyección de aportes para constituirlas, así como para disimular el capital proveniente del narcotráfico.

Según datos recogidos por el Ministerio Público en relación a “Pinturas Tupa SA”, si bien fue constituida el 23 de marzo de 2014, su estructura fue utilizada para ingresar dinero ilícito entre 2019 y 2021. Esta, en una entidad bancaria individualizada tenía un perfil transaccional de G. 959.377.769, en cambio entre 2019 y 2021 movió G. 3.656.054.711 simulando la licitud del dinero obtenido del narcotráfico.

Esa misma empresa también ingresó capital a una entidad bancaria de plaza, según el Ministerio Público. Así, en 2019 movió la suma de G. 1.369.112.478, mientras que en 2020 ingresó la suma de G. 4.094.231.242 y en 2021, movió solo G. 212.752.321, “desbordando ampliamente su perfil transaccional”, señaló la fiscalía.

En una entidad financiera local, la firma abrió una cuenta corriente el 3 de diciembre de 2019 y en este mismo mes superó su perfil transaccional al ingresar la suma de G. 1.484.936.039.

También a través de “Pinturas Tupa SA”, constituida por Diego Benítez y Karen Ortellado, el primero adquirió una camioneta Nissan Kicks año 2020 modelo 2021, con matrícula AAHS 836 de la firma Cuevas Hermanos SA, el 28 de julio de 2021 por la suma de US$ 22.490.

Conexión con el caso Pavo Real Py II y Eulalio “Lalo” Gomes

La información contenida en la causa contra Diego Benítez se cruza la que obra en la imputación del caso Pavo Real Py II. En esta última se detallan ciertas operaciones financieras realizadas por el diputado colorado cartista fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, entre los años 2019 y 2020, periodo en el que Benítez realizó grandes envíos de droga.

Una de las operaciones data del 22 de julio de 2019, cuando la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, propiedad de Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, en concepto de descuento de cheques, concedió la suma de G. 196.164.348 a Diego Benítez.

Luego, el 30 de julio de 2019, bajo la modalidad de transferencia bancaria, Alexandre Rodrigues remitió la suma de G. 200.000.000 a la firma “Pinturas Tupa SA”, de Diego Benítez y Karen Ortellado.

El 27 de marzo de 2020, la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, propiedad de Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, transfirió la suma de G. 310.000.000 a la firma Envapar SRL, de Diego Benítez. Luego, el 30 de marzo de 2020, bajo la modalidad de descuento de cheque, Eulalio “Lalo” Gomes le otorgó la suma de G. 150.000.000 a Diego Benítez.

El 19 de mayo de 2020 se registró una nueva operación entre Alexandre Rodrigues Gomes y la firma Envapar SRL, de Diego Benítez, en concepto de descuento de cheques por la suma de G. 1.185.813.699.