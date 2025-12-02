Basurales siguen acumulándose en Asunción

En barrio Obrero, específicamente entre las calles de 18 Proyectadas casi Yegros, se encuentra un contenedor que no da abasto ante la acumulación de basuras y la falta de recolección. Esto se registra en la parte trasera del Cementerio del Sur, uno de los puntos más críticos por la falta de recolección por parte de la Municipalidad de Asunción.

Los vecinos relatan que ya llevan varias semanas sin que pase el recolector de basuras, por lo que se acumularon grandes ramas, desechos domiciliarios y múltiples bolsas. Además, también se acumularon restos de muebles sobre el paseo central ubicado en el mismo punto.

Restos de una cama, de roperos y mesitas de luz en mal estado, se fueron acumulando en ese punto.

Los vehículos ya solo tienen un carril disponible debido a la acumulación de desechos.

Esta situación ocasiona la acumulación de alimañas e insectos de todo tipo, generando riesgos para la salud.

La preocupación aumenta debido a que se inicia la temporada de aumento de casos de dengue, por lo que se debe iniciar la campaña de mingas para evitar acumulación de criaderos de mosquitos.