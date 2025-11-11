Asunción: ya hay “arbolitos” como en Navidad, pero de basura

Pese a las promesas del intendente de Asunción, Luis Bello Luis Bello (ANR-HC), de que la crisis en el sistema de recolección de basuras había pasado; la ciudadanía sigue quejándose de la acumulación de bolsas con desechos frente a sus casas porque los camiones con funcionarios municipales, no pasan.

Ocurre con los vecinos del barrio Ciudad Nueva que, sobre la calle General Bruguez, esta semana “adornaron” las columnas de energía eléctrica con bolsas con residuos domiciliarios, como si fueran “arbolitos de Navidad”, según constatamos ayer por la tarde.

Los basureros repletos son prueba de que hace días no pasan por allí los camiones de limpieza de la Municipalidad.

Crisis de la basura tumbó a un director, pero todo sigue igual

La crisis de la basura había tumbado al director de Servicios Urbanos, Michel Gaona, reemplazado el 26 de noviembre por Armando Bevcort, quien prometió mucho, pero nada logró por ahora, según denuncian los vecinos asuncenos.

