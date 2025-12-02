Feria de la Agricultura Familiar está hoy en el microcentro capitalino: ofertan tomate a G. 6.000

“Productos frescos a precio justo”, en la Feria de la Agricultura Familiar. Productores ofrecen frutas, verduras, carnes y sus derivados, este martes en la plaza Juan E. O’Leary. El precio del tomate es el principal atractivo, ya que se oferta a G. 6.000, mientras que las grandes cadenas está a G. 16.950.
Precios de algunas frutas y verduras
- Tomate: G. 6.000 el kilo.
- Locote: G. 6.000 el kilo.
- Poroto manteca: 250 gramos a G. 10.000 o dos por G. 15.000.
- Poroto peky: 250 gramos a G. 10.000 o dos por G. 15.000.
- Tomate cherry: G. 10.000 la bandeja o dos por G. 15.000.
- Piña: G. 5.000 la unidad.
- Choclo: a G. 10.000 el kilo.
- Lechuga: tres por G. 10.000.
- Cebollita de hoja: tres por G. 5.000.
Respecto a la forma de pago, indican que puede ser en efectivo. Por transferencia o QR.
El productor Juan Ruiz Díaz comentó que los verdeos se encuentran desde G. 3.000 hasta G. 10.000.
La carne de cerdo se encuentra a G. 30.000 el kilo, la costilla de lechón a G. 32.000 el kilo y la gallina casera a G. 40.000 cada una.
Para los amantes del queso, indican que hay una gran variedad. Entre los embutidos se destacan la butifarra y el chorizo casero a G. 33.000 el kilo.