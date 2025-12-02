Feria de la Agricultura Familiar: lanzan “Mercado Digital” y anuncian el calendario de fin de año

El “Mercado Digital de la Agricultura Familiar” contará con el calendario actualizado de las actividades, las ferias y exposiciones que se realizarán, recetarios y un catálogo de productos de cada zona. Hoy, también se darán a conocer las ferias previstas para diciembre.

El proyecto se enmarca dentro de las políticas de fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible, promoviendo la inclusión tecnológica, la trazabilidad comercial y la generación de oportunidades económicas para los pequeños productores rurales del país, indican desde el MAG.

Aseguran que la plataforma nacional facilitará la comercialización directa de los productos de la agricultura familiar, abarcando los 21 Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) y las 184 Agencias Locales dependientes de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG).

El público meta inicial está constituido por aproximadamente 60.000 productores, constituyendo una hoja de ruta estratégica para la puesta en marcha, operación y consolidación del sistema de comercialización digital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indican.

Ferias “Ary paha, fiesta con sabor a campo”

El objetivo de las ferias diciembre es abaratar los costos de la canasta familiar al eliminar intermediarios, lo que reduce márgenes de ganancia en la cadena de distribución y además, de acercar directamente al productor con el consumidor, permitiendo ofrecer precios más justos y estables y promover el consumo local, optimizando el presupuesto de los hogares con miras a las fiestas de fin de año.

Señalan que se tiene previsto más de 1.000 ferias agropecuarias en todo el territorio nacional, cuya frecuencia será de tres a cinco veces por semana.

En el mes de diciembre, las ferias se caracterizan por las ventas en mayor volumen y ayuda al productor feriante pueda obtener el tan ansiado aguinaldo.

Catálogo “Ary paha, fiestas con sabor a campo”

Con el catálogo se facilitarán las herramientas que ayudarán a establecer canales de comercialización, permitiendo el contacto directo entre productores y consumidores, evitando la intermediación con la demanda de productos frescos y confiables, y con precios diferenciados, y en definitiva aumentar las oportunidades de ventas en estas Fiestas de fin de Año. Este año el mencionado material también se integra a la APP Mercado Digital, especificaron.

Lo que se ofrecerán en las ferias de diciembre

Queso Paraguay.

Huevo casero.

Carne vacuna.

Carne de cerdo.

Gallina casera.

Carne de oveja.

Carne de cabra.

Carne de conejo.

Harina de maíz.

Dulces.

Mermeladas.

Verdeos en general.

Frutas de estación.

granos en general.

Miel de abeja.

Flores.

Plantas.

Comidas típicas y tradicionales.

Pesebres navideños.

Artesanía indígena.

Estimación de ventas e impacto esperado