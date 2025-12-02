Nacionales
02 de diciembre de 2025 - 13:18

La Serenata Guazú reunirá a destacados artistas este 6 de diciembre en Caacupé

La fe y la devoción hacia la Virgencita de Caacupé se vuelven a sentir con fuerza en la Villa Serrana.
En la antesala de la gran fiesta mariana, este sábado 6 de diciembre se vivirá una nueva edición de la Serenata Guazú, un encuentro artístico tradicional que convoca a miles de peregrinos y devotos que llegan hasta Caacupé para honrar a la Virgen. El evento contará con la participación de reconocidos músicos nacionales que aportarán su talento y emoción a la festividad.

La velada arrancará a las 20:30 con la presentación del Grupo Oasis de Villarrica, seguido por Compás Musical. Posteriormente subirán al escenario Richer Palma y Melodías de mi Tierra, agrupaciones que acostumbran conquistar al público con repertorios que combinan tradición y sentimiento.

El programa continuará con la fuerza femenina de Las Paraguayas, para luego dar paso a Néstor Ló, uno de los referentes más destacados de la música nacional contemporánea.

El cierre estará a cargo de Tierra Adentro, reconocida banda que en los últimos años ha llevado al folklore paraguayo a escenarios internacionales y que promete un final vibrante para la serenata.

Vista aérea de la Basílica de Caacupé, corazón de la fe mariana del Paraguay.
Momento esperado

La Serenata Guazú es uno de los momentos más esperados de las celebraciones caacupeñas, un espacio en el que la música y la devoción se unen para acompañar a los peregrinos que llegan desde distintos puntos del país y del exterior.

Cada actuación busca transmitir la identidad paraguaya, reforzar la fe, el sentido comunitario y preparar el espíritu de los fieles para los actos centrales del 8 de diciembre.

