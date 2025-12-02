La Serenata Guazú reunirá a destacados artistas este 6 de diciembre en Caacupé

En la antesala de la gran fiesta mariana, este sábado 6 de diciembre se vivirá una nueva edición de la Serenata Guazú, un encuentro artístico tradicional que convoca a miles de peregrinos y devotos que llegan hasta Caacupé para honrar a la Virgen. El evento contará con la participación de reconocidos músicos nacionales que aportarán su talento y emoción a la festividad.