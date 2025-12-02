Obispo Benítez reclama justicia ecológica y cuestiona la falta de responsabilidad del Estado en el cuidado del ambiente

En una homilía centrada en el cuidado de la creación, el obispo de Caazapá Mons. Marcelo Benítez, puso en el centro del debate la necesidad de avanzar hacia una justicia ecológica y señaló la “grave responsabilidad del Estado” en la degradación ambiental que afecta al país.

Recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano, pero afirmó que ese mandato “no se está cumpliendo”.

Benítez inició su mensaje recordando que “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno” y que el Paraguay fue bendecido con un país hermoso, pero lamentó que la falta de responsabilidad humana esté llevando a una situación crítica: “La madre tierra está sufriendo dolores de parto por modelos de desarrollo que privilegian solo las ganancias a costa de los más pobres”.

Crítica al modelo productivo y al uso de agrotóxicos

Con firmeza, el obispo denunció el avance del agronegocio que emplea potentes agrotóxicos, al que calificó como un sistema que “mata la tierra, envenena el agua y el aire, deteriora gravemente el ecosistema y lleva a la destrucción de nuestra casa común”. Señaló que este modelo “beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría, mientras se celebran los supuestos éxitos macroeconómicos”.

En ese sentido, cuestionó la falta de acción de las instituciones del Estado, afirmando que “en la mayoría de los casos se favorece a los más poderosos, en perjuicio de los pequeños productores y de las comunidades afectadas”.

Dijo que es deber del Gobierno “defender a su pueblo de estas prácticas”, y cuestionó que eso no suceda.

Justicia ecológica como deuda del Estado

El obispo sostuvo que medio ambiente y justicia social son inseparables, y afirmó que los sectores más pobres son siempre los más afectados por la contaminación, la falta de agua, la deforestación y los extremos climáticos. “No estamos hablando solo del planeta verde; hablamos de las víctimas, que siempre son los más pobres”, expresó.

Pidió un cambio urgente de políticas públicas, señalando que la justicia ecológica debe convertirse en prioridad estatal: “Lo que está en juego es el derecho de nuestros niños a un clima seguro, agua y aire limpios, suficientes alimentos y seguridad física”. Enfatizó que sin cuidado de la casa común “no se puede hablar de bien común”.

Crisis climática y pérdida de biodiversidad

Benítez alertó sobre los efectos visibles del colapso climático: sequías, tormentas e inundaciones cada vez más severas, escasez de agua y pérdida de biodiversidad. Citó estudios que revelan que las poblaciones silvestres disminuyeron en dos tercios desde 1970 y que la reducción de vida animal y vegetal en el agua alcanza el 84%.

También señaló el deterioro acelerado del suelo y el retroceso de especies polinizadoras, especialmente las abejas, lo que pone en riesgo la producción de alimentos.

“El suelo está en peligro, y sin suelos biodiversos no hay ecosistemas que sobrevivan”, lamentó.

Responsabilidad ciudadana y llamado a la organización

El obispo hizo un llamado directo a la población a organizarse y exigir sus derechos:

“Muchas veces, si el pueblo no se organiza, nadie te ayuda. Los efectos de los agrotóxicos están comprobados científicamente, pero si no nos defendemos, las instituciones miran para otro lado”.

Reiteró que la responsabilidad del Estado es indelegable, pero que la sociedad debe involucrarse: “Tenemos que unirnos para garantizar que los que toman decisiones entiendan que la acción es urgente”.

Apuesta por la agroecología y defensa de los pueblos originarios

Benítez señaló que la alternativa real pasa por promover la agroecología, la agricultura familiar campesina y la protección de los territorios indígenas. Defendió el conocimiento ancestral como un camino hacia la sostenibilidad y criticó la falta de políticas que protejan la integridad territorial de estas comunidades.

Recordó que la Constitución obliga a preservar, mejorar y recomponer el ambiente, y afirmó que esto debe ser un objetivo prioritario del Estado.

Conversión ecológica y urgencia moral

Finalmente, insistió en que el país atraviesa “un momento de crisis, pero también de oportunidad” para cambiar el rumbo hacia un modelo que coloque en el centro el cuidado de la casa común. Llamó a una “conversión ecológica radical” y advirtió que los estilos de vida, los modos de producción y los patrones de consumo deben transformarse sin demora. “La situación es grave y la acción debe ser urgente”, puntualizó Mons. Marcelo Benítez obispo de Caazapá.

