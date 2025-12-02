Tupãsy Ykua de Caacupé registra inusitado movimiento

Sosa relató que, desde temprano, grupos familiares, jóvenes y promeseros individuales se acercan al manantial para cumplir sus promesas, tomarse fotografías y llevar un recuerdo de la visita. Señaló que el flujo de gente va aumentando a medida que se acerca el 8 de diciembre, y que incluso ya recibió a peregrinos que llegaron caminando desde Caaguazú, el Chaco, Pedro Juan Caballero, Ayolas, San Lorenzo, Capiatá y Villarrica.

El fotógrafo mencionó además que muchos extranjeros se muestran emocionados al conocer el sitio, considerado uno de los puntos más emblemáticos de la fe mariana en Paraguay.

37 años de fe

Eric comparte desde hace 37 años con su padre el trabajo de captar la fe de los peregrinos que llegan hasta Tupãsy Ykua.

Las fotografías tienen un costo de G. 25.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me siento muy bendecido por hacer esto”, confiesa, con la serenidad de quien lleva casi cuatro décadas acompañando historias de fe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cada día recibe a más de cien visitantes, de distintas ciudades del país e incluso del exterior. Muchos ya lo conocen de años y buscan su lente como parte de su promesa.

Para él, estar en ese lugar es un regalo. “Uno aprende a agradecer más. Cada foto es un testimonio”, afirma.

En medio del incesante movimiento en Tupãsy Ykua, Eric Sosa sigue ahí, firme, con su cámara lista y el corazón agradecido, convencido de que Dios y la Virgen lo pusieron en ese camino para servir a los demás.

Lea más: "La Virgencita me devolvió la vida": Joven de 23 años avanza de rodillas hasta la Basílica en conmovedor gesto de fe

Mientras tanto, los peregrinos siguen llegando, generando un ambiente de devoción creciente en el ykua, donde las oraciones, las velas encendidas y los pedidos de protección se multiplican día a día.

Angelina Benítez, una devota oriunda de Emboscada, compartió con profunda emoción el inmenso amor y gratitud que siente hacia la Virgen de Caacupé. Contó que hace muchos años sostiene una promesa que honra de manera inquebrantable: viajar cada diciembre hasta la Basílica para encontrarse con la Virgencita, agradecerle por los favores recibidos y encomendarle sus preocupaciones.

Indicó que, a pesar del calor, de las largas horas de camino y de los sacrificios que implica dejar su hogar, nunca ha faltado a esta cita de fe que para ella se convirtió en un compromiso espiritual y familiar. Cada paso que da, asegura, es una forma de renovar su esperanza, pedir por la salud de los suyos y mantener viva una tradición que considera un pilar en su vida.

Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino