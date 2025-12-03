Denuncian por presunto prevaricato a juez que frenó fusión de bancos Atlas y Familiar

La presentación indica que el abogado Miguel Ángel Almada Frutos invocando la representación de ITTI S.A.E.C.A. y de ITTI USA LLC, presentó una demanda que quedó caratulada como “ITTI S.A.E.C.A C/ BANCO ATLAS S/MEDIDA DE URGENCIA” N° 340/2025, en la que solicitó una medida cautelar contra el Banco Atlas S.A. y el Banco Familiar S.A.E.C.A. que en ese momento se encontraban en proceso de fusión por consolidación, lo que finalmente fue resuelto a favor del demandante por parte del abogado Juan Francisco Blanco Bogado

El abogado Felino Amarilla refiere en la presentación ante la fisclaía que el abogado Miguel Almada Frutos presentó el escrito de demanda y varias pruebas documentales, entre las mismas,pero no agregó un poder de parte de ITTI S.A.E.C.A. “es decir, su demanda carecía del documento habilitante que acreditaba la representación que invocaba, habia una falta de personería por parte del mismo para representar debidamente a la citada firma”

Indica que el poder que presentó el abogado demandante fue el otorgado por IT CONSULTORES S.A., “por lo que no era idónea, legal y oponible, es decir, el Juez denunciado ni siquiera se tomó la molestia de verificar si existia al menos un documento legal para tener por acreditada la representación de una persona jurídica a favor de quien se solicitaba una medida cautelar.

“En el escrito de demanda, se describió que se adjuntaba como prueba a la demanda el Poder otorgado por ITTI S.A.E.C.A.” (SIC), sin embargo, el mencionado poder habilitante para invocar y ejercer la representación de la sociedad NO FUE agregado a la demanda inicial", resalta la presetnación.

NOTICIA EN DESARROLLO