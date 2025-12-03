Jubilados y pensionados municipales convocan manifestación pacífica

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) anunció hoy que el próximo jueves 18 de diciembre se dará el pago del aguinaldo a sus afiliados, luego de una transferencia de G. 3.521.673.773 por parte de la Municipalidad de Asunción.

“La caja reafirma que el pago del aguinaldo constituye la principal prioridad institucional, motivo por el cual los recursos recibidos serán destinados exclusivamente a este fin, garantizando así el cumplimiento puntual de esta obligación misional”, detalló la institución.

Luego de este anuncio, vía redes sociales, varios jubilados y pensionados comenzaron a reclamar pagos adeudados desde el mes de julio y por esto preparan una manifestación pacífica.

Manifestación con cacerolas

La convocatoria es para mañana a las 08:00 frente a la Caja de Jubilados en Asunción y sostienen que la presencia de los afectados es “decisiva”. También solicitan que los presentes lleven cacerolas, silbatos y banderas para la medida de fuerza. Asimismo, uno de los voceros aseguró que buscarán que Venancio Díaz Escobar, presidente de la Caja, abandone el cargo.

