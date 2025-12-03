Caja municipal anuncia pago de aguinaldo, pero jubilados no cobran desde julio

A través de un comunicado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) informó a sus afiliados y a la ciudadanía en general que, con la transferencia realizada en la fecha por la Municipalidad de Asunción, por un monto de G. 3.521.673.773, se encuentra plenamente asegurado el pago de la gratificación (aguinaldo) para los jubilados y pensionados, cuyo desembolso se efectuará el jueves 18 de diciembre.

Además, el texto remarca que, de manera paralela, la institución continúa gestionando nuevas transferencias tanto de la Comuna capitalina como de municipios del interior del país, así como la obtención de un préstamo bancario sujeto a la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Estas gestiones adicionales tienen por finalidad recaudar fondos para cumplir, de manera proporcional, con los haberes pendientes de los afiliados pasivos”, apunta el escrito.

Desde el mes de julio que los jubilados no están recibiendo sus haberes mensuales, algo por lo que se encuentran peleando a diario, sin obtener respuestas favorables por parte de las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jubilados suplican el pago de al menos un mes a la Municipalidad de Asunción

Consultado sobre esta situación, Alberto Benavides, represente de los jubilados, señaló: “Realmente es una afrenta para nosotros como se está manejando la situación. Por un lado, hubo compromisos difundidos por el señor Venancio Díaz Escobar, presidente de la Caja de Jubilaciones, quien aseguró que el aguinaldo estaba asegurado y que, en ese sentido, no teníamos que preocuparnos los jubilados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Grande fue nuestra sorpresa, dado que todas las gestiones ante el municipio de Asunción lo desarrollaron los compañeros jubilados con muchísimo sacrificio y nos salen con un comunicado traído de los pelos”, sostuvo.

Para finalizar, Benavides sostuvo: “La verdad, la crispación de los compañeros jubilados es muy grande, y creo que tomaremos acciones drásticas contra la Caja”.