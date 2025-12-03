PGN: instan a Santiago Peña a la inmediata reposición del dinero destinado a la Fundación “Corazoncito”

El senador Ignacio Iramain presentó ante la Cámara Alta el proyecto de declaración “Que insta al Gobierno de Santiago Peña a la inmediata reposición del importe destinado a la Fundación Corazoncito, encargada de la realización de cardiocirugías en malformaciones congénitas en niños, niñas y adolescentes”.

El documento indica que ante el desfinanciamiento de cardiocirugías para niños con patologías congénitas, unos 15 niños corren el riesgo de perder la vida, de no llevarse a cabo las cirugías programadas para este mes.

La solicitud va acompañada de la firma de los senadores Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola y José Oviedo.

Presupuesto para el Ministerio de Salud

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) experimenta un aumento de G. 479.590 millones en 2026, sin embargo, un análisis detallado de sus programas y hospitales de referencia evidencia recortes drásticos aplicados por el ministerio a cargo de María Teresa Barán, que afectarán la respuesta sanitaria a nivel país.

ABC corroboró que el presupuesto global del Ministerio de Salud pasa de G. 9.715.652.568.518 en 2025 (US$ 1.408.065.589) a G. 10.195.243.348.085 en 2026 (US$ 1.477.571.499). Sin embargo, este incremento, que es de apenas el 4,93%, resulta insignificante considerando las necesidades sanitarias existentes en Paraguay.