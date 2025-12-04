Amambay: adolescente está hospitalizada tras sufrir picadura de avispas

La adolescente fue atacada por avispas cuando caminaba por la banquina de la Ruta PY05. Posteriormente fue auxiliada hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y posteriormente ingresada a cuidados intensivos del mismo nosocomio. “La misma ingresó ayer en horas de la tarde presentando picaduras en casi todo el cuerpo; presentó un angioedema (hinchazón propia de picadura de abejas) en todo el cuerpo y entró en la terapia intensiva para un mejor monitoreo y un cuidado especializado”, indicó el doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional de Par a

Ingeniero y apicultor habla de defensividad y no agresividad

El ingeniero agrónomo Benito Solís, apicultor y docente de la la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Pedro Juan Caballero, manifestó que las abejas o avispas atacan solo cuando se ven amenazadas. Explicó que esta es la época de la enjambrazón (división natural de la colmena) que se extiende hasta el mes de marzo aproximadamente. Solís también dio algunas recomendaciones en caso de que una persona visualiza un enjambre de abejas o avispas o sufra la picadura de las mismas. En ese caso se debe llamar a los bomberos y administrarle un antialérgico a la persona afectada.

Posibles circunstancias del hecho

Desde la Policía Nacional informaron que el hecho ocurrió al atardecer del miércoles último sobre la Ruta PY05 a la altura del kilómetro 21. La víctima caminaba por la banquina de la arteria cuando sufrió el ataque, según señaló el subcomisario Armando Velázquez, subjefe de la Comisaría 9na. de Cerro Corá.

Posteriormente fue auxiliada por los propios uniformados en una patrullera de la Policía Nacional hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.