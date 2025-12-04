TEA lanza campaña contra el ruido de explosión de bombas en fiestas de fin de año

Cada fin de año, muchas personas compran y hacen estallar bombas para celebrar las fiestas de fin de año, ya sea en Navidad o Año Nuevo.

Sin embargo, las mismas afectan a las personas con TEA, ya que son sensibles a los ruidos fuertes y repentinos, generándole molestias que llegan a ser traumático tanto para ellos, como para sus familias.

Es debido a eso que la Asociación Paraguaya de Padres y/o Tutores de Personas con TEA realizan cada año una campaña de “más luces, menos ruido”, este año bajo el lema “que en estas fiestas solo estallen sonrisas”.

“La idea un poco es informar a la ciudadanía que el uso de la pirotecnia sonora, llámese 12x1, 3x3, fosforito, todo lo que hagas estruendo impacta negativamente nuestros hijos por más que usen los auriculares, igual los decibeles de los petardos sonoros son sumamente fuertes, entonces dañan el sistema nervioso central”, Diana Villalba, presidenta de la organización.

Piden tener empatía estas fiestas

Las consecuencias de las explosiones de bombas de estruendo en las personas con TEA son crisis, llanto, autolesiones, lesiones a sus padres, a sus cuidadores, corridas frenéticas, escapes.

Diana resaltó que con el pasar de los años, la campaña hace efecto, ya que ve que muchísima gente se suma, siendo que las bombas no solamente afectan a las personas con autismo, también afecta directamente al medioambiente, a las aves, a las mascotas, personas mayores, entre otros.

“Es complejo y son múltiples los actores a quienes les afecta la pirotecnia y hace siete años que venimos haciendo esta campaña de concientización. Queremos que la gente practique la empatía, que pueda pensar en el otro, porque son tiempos de reflexión, de dar amor, de dar empatía, de que Jesús nazca en nuestros corazones y de verdad debemos practicarlo”, recordó.

Piden a las familias que puedan colaborar con generar un ambiente propicio para pasar bien las fiestas, teniendo también en cuenta que las casas con personas con TEA, como todos los años, van a estar decoradas de azul.

“Ahí vive una persona con autismo, que se practique un poco el respeto, la empatía y también nosotros como familia queremos pasarla bien, así como todos se reúnen en un patio, en familia, la pasan bien. Nosotros no podemos, hay muchas familias que pasan en el baño, en el dormitorio para poder calmarle a su hijo o a su hija, es complejo, por eso pedimos también la solidaridad”, sostuvo.

Agregó que buscan trascender las fechas de las fiestas, ya que las bombas de estruendo también se utilizan en partidos de fútbol, día de santos, santas, inauguraciones, actos políticos partidarios, por lo que pidió erradicar este tipo de prácticas para poder vivir en armonía.