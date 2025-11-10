Video: denuncian supuesta discriminación y crueldad hacia niño autista

Susana Alen Yubero, chef y emprendedora, dio a conocer unos mensajes que aparentemente fueron escritos en un grupo de WhatsApp entre los padres del curso al que va su hijo de nueve años.

El pequeño tiene autismo y según dijo una mujer, el niño supuestamente “traumatiza” a otros alumnos, por lo que a su criterio, “le falta cinto”. Inclusive da a entender que tiene “cero paciencia” con sus hijos al tener un “látigo” con ella.

“Eso no es una opinión, eso es discriminación, crueldad, violencia; espero que esta madre pueda reflexionar, que la sociedad pueda reflexionar este tipo de mensajes. Detrás de cada niño autista hay padres que lo pasan superduro, luchando todos los días para que sus hijos encajen en una sociedad que no comprende”, menciona.

Asimismo, aseguró que con este material habla por su hijo y todos los niños neurodivergentes. “Merecen más empatía, un mundo que los comprenda, que se adapte a ellos, un mundo que no quiera cambiar sus conductas”, concluye.

