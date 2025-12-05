Cortes programados de la Ande mañana en la región Metropolitana

La Administración Nacional de Electricidad tiene programado realizar cortes de energía durante el día de mañana en la región Metropolitana, zona donde durante todo el día estará realizando diferentes trabajos para mejorar el servicio.
Se recomienda tomar las medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.
Trabajos Programados Zona Metropolitana.
Zona 01: Calle s/n y Rodríguez de Francia, Salado – Limpio. Horario: 13:00 a 17:00.
Actividad: Retiro de Poste en BT Readecuación de línea de BT por nuevo sostén.
Unidad Responsable: Departamento de Supervisión de Obras de Distribución
Zona 02: Sobre la calle transversal a la calle Óscar Neto y 8 de Diciembre, Piquete Cue – Limpio. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Construcción, tendido de cable protegido, Adecuación de acometidas, Sistemación BT.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución
Zona 03: Calle Guaraníes e/ San Enrique Osso y Calle S/N. Aztecas desde San Enrique Osso y Maka. Zona de la Despensa San Cayetano y Despensa Ña Gladys, Isla Aveiro - Limpio. Horario: 09:00 a 19:00.
Actividad: Cambio de conductor en MT - Línea desnuda a Protegida.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2031/2025
Zona 04: Calle S/N y Avda. San Marcos. Zona de la Cancha de Vóley, Despensa San Andrés, Dulce Tentación, San Marcos– Limpio. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en MT - Línea desnuda a Protegida. Montaje de PD
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 05: Tte. Garay entre Centenario y El Cano, San Vicente– Asunción. Horario: 08:00 a 12:00.
Actividad: Cambio de red de BT a red pre ensamblada de BT.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 06: O’leary desde Milano hasta Ygatimí, Gral. Eduvigis Díaz – Asunción. Horario: 08:00 a 12:00.
Actividad: Cambio de red de BT a red pre ensamblada de BT.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 07: Calle sin nombre y Pedro Adolfo Vaesken, Rincón Loma’i – Guarambaré. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en MT - Línea desnuda a Protegida.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 08: Calle s/n y Rocío, Arrúa – Capiatá. Horario: 08:00 a 10:00.
Actividad: Cambio de red de BT a red pre ensamblada de BT.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 09: 15 de Noviembre (Ombú) e/ Virgen de Caacupé y Jose A. Flores, Kenddy– Capiatá. Horario: 08:00 a 16:00.
Actividad: Cambio de conductor BT desnudo por pre ensamblado y adecuación de estructura BT por cambio de sostén.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 10: Fortín Platanillo e/ La Victoria y calle SN, Tayazupe– San Lorenzo. Horario: 07:00 a 16:00.
Actividad: Cambio de conductor BT desnudo por pre ensamblado y adecuación de estructura de BT.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Zona 11: Fracción El Cañadón y Calle sin nombre, Toledo Cañada– Julián Augusto Saldívar. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en MT - Línea desnuda a Protegida. Colocación de alivio de carga.
Unidad Responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.
Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado.