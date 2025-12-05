¿En qué consiste la ley del diseño de ñandutí como símbolo de conductor adulto mayor?

Una intensa discusión se dio en la última sesión de la Cámara de Senadores cuando se trató el proyecto de ley “Que establece el diseño del ñandutí como símbolo de conductor adulto mayor”.

La propuesta plantea que el distintivo del ñandutí, en colores verde y naranja, identifique a los conductores de 65 años o más, con el propósito de promover el respeto, la paciencia y la seguridad vial en el tránsito.

Sin embargo, esto fue cuestionado por varios legisladores, quienes sostuvieron que esto generaría más hostilidad hacia los adultos mayores, antes que respeto.

La iniciativa establece que el símbolo deberá colocarse de manera visible en la parte delantera y trasera de los vehículos conducidos por personas de esta franja etaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senadores proponen crear Secretaría Nacional del Adulto Mayor

Ley del símbolo del adulto mayor

La propuesta legislativa establece que el distintivo no podrá ser ubicado en el parabrisas ni en ventanillas, sino en la carrocería, a una altura comprendida entre 40 y 120 centímetros desde el nivel del suelo, con un diámetro uniforme de hasta 15 centímetros, conforme al diseño oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diseño será definido, registrado y difundido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que garantizará la uniformidad de su aplicación en todo el territorio nacional, según el proyecto.

De acuerdo con uno de los artículos, los demás conductores deberán extremar la precaución y la cortesía frente a los vehículos que porten el símbolo del ñandutí, en consideración a que se trata de personas adultas mayores al volante. Esta normativa se enmarca como complementaria a la Ley N° 5016/2014 - “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”; sus leyes modificatorias; y toda otra regulación aplicable.

Los proponentes del proyecto de ley son los diputados Saúl González (ANR-Central), María Ida Cattebeke (ANR-Presidente Hayes), Carlos Godoy (ANR-Caaguazú), Santiago Benítez (ANR-Amambay) y Jatar Fernández (Independiente-Central).

Lea más: Coordinadora Nacional de Adultos Mayores exige el reajuste de la pensión y actualización de planilla

Por su parte, durante el tratamiento en el Senado, el senador Dionisio Amarilla, junto con la senadora Yolanda Paredes, presentaron una moción para que la utilización del símbolo sea voluntaria y esté dirigida a personas a partir de los 65 años de edad.

Tras la deliberación, el Pleno del Senado aprobó el proyecto con modificaciones, por lo que será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su análisis.