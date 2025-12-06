Radioterapia del lncan: emplazan al Ministerio de Salud a entregar informe sobre costoso dispositivo

Durante la última sesión plenaria de la Cámara de Diputados fue aprobado un proyecto de resolución “Que reitera el pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MPSyBS), sobre la desaparición de partes de un equipo de braquiterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan)”. Unos 200 pacientes por día realizan el tratamiento con dos máquinas.

Por medio de esta solicitud se requiere una copia de la resolución o documento mediante el cual se autorizó el desmantelamiento del equipo de braquiterapia que funcionaba con iridio.

La braquiterapia con iridio es una forma de radioterapia interna que utiliza el isótopo iridio-192 para administrar altas dosis de radiación directamente al tumor.

El proyecto pide un detalle del inventario del equipo, antes y después del desmantelamiento, incluyendo el número de serie de las partes faltantes.

El Ministerio de Salud deberá informar sobre el destino o traslado del equipo o sus componentes, de ser el caso.

Además se pide una copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, respecto a la desaparición de partes del equipo e informar el estado actual del sumario administrativo iniciado con relación a este caso.

El proyectista, Adrián Vaesken, solicita planes y plazos estimados para la reposición del equipo, o de sus partes esenciales, al igual que una copia del informe de la intervención realizada por la Dra. Jabibi Noguera, directora del Incan, luego de la salida del Dr. Raúl Doria, si hubiere.

El plazo es de 15 días hábiles para la remisión de los informes, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.