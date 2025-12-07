Primeros peregrinos ya caminan hacia Itapé para cumplir promesas a la Virgen del Paso

Desde muy temprano se vio a los primeros caminantes avanzar por el tramo que une Villarrica con Itapé, conocido como “La Ruta de la Fe”, aprovechando las horas más frescas de la mañana. Delia Espinoza contó que partieron desde Mbocayaty alrededor de las 04:00 sin realizar paradas, con el objetivo de llegar al santuario antes del intenso calor.

“Estamos pagando una promesa que ya se nos cumplió. Los dos pedimos juntos y ahora cumplimos juntos”, relató. Señaló además que aprovecharon un día libre, ya que durante las fecha del novenario no podrán ausentarse del trabajo.

Su pareja, y compañero de caminata, Teodoro Fariña, explicó que recorrieron unos 30 kilómetros para arribar al santuario. “Es sacrificado, pero cuando uno viene con fe se hace más liviano”, expresó.

Delia recomendó a los demás devotos realizar una preparación previa antes de emprender la caminata, especialmente en días calurosos. “El sol sofoca demasiado. Es mejor salir de madrugada o de noche para evitar golpes de calor”, aconsejó.

Con la proximidad del novenario, el movimiento en los alrededores de Itapé comenzó a incrementarse, incluso antes de la llegada masiva de peregrinos prevista para los próximos días. Las autoridades ya activaron los primeros controles y puntos de asistencia.

La Diócesis de Villarrica lanzó oficialmente el programa del “Operativo Itapé 2025”, que incluye acciones pastorales, de seguridad, salud y logística para recibir a miles de fieles. Este año el lema elegido es “Denles ustedes mismos de comer”, inspirado en el llamado al bien común.