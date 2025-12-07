Caacupé: masiva visita al Tupasy Ykua en medio de intenso calor

Cuenta la leyenda que los niños iban a jugar y refrescarse en el manantial de la zona, veían siempre a una mujer que los observaba cuando estaban en el lugar, la misma era muy similar a la Virgen de Caacupé, por eso recibió el nombre de Tupasy Ykua (manantial de la virgen).

En esta época, miles de fieles acuden a Caacupé para cumplir sus promesas, por lo que pasan por el lugar ubicado en la calle Asunción, entre la avenida Pozo de la Virgen (en honor a este lugar) y Teniente Mario Fatecha.

Miles de fieles acuden al lugar para refrescarse, ya que el calor es intenso y buscan tomar un poco de agua y mojarse a fin de sofocar la alta temperatura.

Lea más: Tercera Región Sanitaria refuerza el Operativo Caacupé con un sistema de supervisión aérea para emergencias

Pero no solo van al lugar para hidratarse, ya que también se cree que el agua es milagrosa, por lo que aprovechan también para recibir la bendición de la virgen y llevar consigo un poco del agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy