Essap deja sin agua a varios barrios de Pilar tras rotura de caño principal

Una nueva rotura en un caño principal de 150 mm de la Empresa de Servicio Sanitarios del Paraguay (Essap) dejó sin el servicio de agua potable a varios barrios de la ciudad desde las primeras horas de este lunes.

La avería se produjo sobre la intersección de las calles 14 de Mayo y Antequera, donde los vecinos detectaron el problema alrededor de las 08:00 y alertaron de inmediato a la aguatera estatal.

De acuerdo a lo expresado por Gerardo Mellone, jefe local de la Essap, una cuadrilla de funcionarios fue enviada rápidamente al lugar para iniciar las reparaciones. Sin embargo, las intensas lluvias que afectaron a Pilar durante toda la mañana complicaron las tareas y extendieron los plazos previstos.

Mellone explicó que, pese a las dificultades, el trabajo pudo avanzar gracias al apoyo de un poblador de la zona, quien prestó una retroexcavadora para acelerar la intervención y el reemplazo de las piezas dañadas.

El responsable de la Essap señaló que el servicio será restablecido una vez concluidas las labores técnicas, al tiempo de pedir disculpas a los usuarios por los inconvenientes generados.

“Entendemos el malestar de la ciudadanía, pero estamos trabajando para normalizar lo antes posible la provisión de agua”, expresó.

La situación no es aislada. En distintos barrios de Pilar, las denuncias por cañerías rotas, pérdidas constantes y baja presión son frecuentes, y forman parte de una problemática que arrastra varios años. Los vecinos reclaman una solución de fondo, considerando que muchas de las tuberías ya cumplieron su vida útil.

En ese sentido, durante su última visita a la ciudad, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, (oriundo de Pilar), mencionó que se encuentran avanzadas las conversaciones con las autoridades de Essap para encarar un reemplazo masivo de cañerías.

Adelantó incluso que se evalúa instalar nuevas líneas en las veredas y no en calzadas, buscando evitar que las calles queden dañadas con pozos y grietas después de cada reparación.

Mientras tanto, los usuarios afectados aguardan la pronta reposición del servicio y exigen que se aceleren los planes de renovación, ante un sistema que vuelve a mostrar su fragilidad con cada episodio de lluvia o sobrecarga.