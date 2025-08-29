Vecinos de Pilar reclaman a Essap por pozos sin tapar tras reparaciones

Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Pilar se quejan del actuar de los funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), quienes, según denuncian, no tapan los pozos que abren en las calles luego de realizar trabajos de reparación de cañerías.

Vecinos del barrio Obrero afirmaron que vienen reclamando desde hace tiempo el mal estado en que quedó el camino tras las obras. “Muchos pozos quedaron en medio de la calle y ni siquiera fueron señalizados”, reclamó Crispín González, vecino.

“Ya hemos llamado varias veces, incluso nos hemos acercado personalmente a la oficina para hacer nuestro reclamo, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta”, expresó.

González también agregó que “cada día aparece un caño roto en la calle, y aparte del agua que corre sin control, la reparación lleva semanas. Cuando finalmente arreglan, dejan el pozo destapado, lo que representa un peligro para los que andan en bicicleta, moto, auto y también a pie”.

En el barrio General Díaz, de Pilar, también hay malestar. Los pobladores se quejaron del mal estado de las calles luego de las obras de la Essap. Otro vecino, Vicente Aquino, relató que una camioneta cayó en uno de los pozos, lo que alarmó a los vecinos de la zona.

Silencio desde la Essap

Para conocer la versión del administrador de la Essap, nos acercamos hasta la oficina administrativa ubicada sobre las calles Mariscal López y Sargento Azzarini, en Pilar.

Una funcionaria nos informó amablemente que el administrador, Gerardo Mellones, no se encontraba, ya que había salido a verificar cañerías rotas.

También intentamos contactarlo por celular, pero este estaba apagado.

Por su parte, vecinos de los barrios 8 de Diciembre y San Lorenzo también se sumaron a los reclamos, denunciando que sus calles quedaron en pésimo estado tras intervenciones de la Essap.