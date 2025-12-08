Lusipar: 27 de los 29 imputados son trasladados a la cárcel de San Pedro

En San Pedro, 29 campesinos fueron imputados por el Ministerio Público luego del violento enfrentamiento con la Policía ocurrido durante el intento de ingreso a la estancia Lusipar.

El juez de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, resolvió, que los 27 imputados cumplan prisión preventiva en la cárcel regional de San Pedro, un imputado (adulto mayor) con arresto domiciliario y un imputado (herido e internado), con prisión preventiva bajo custodia hospitalaria.

Cárcel regional de San Pedro, con superpoblación

La penitenciaría regional, donde fueron llevados los 27 campesinos, enfrenta una crisis de hacinamiento. La capacidad máxima es para 1.000 internos y la población actual asciende a alrededor de 1.500 reclusos, de los cuales los condenados son 600 y el resto son procesados sin condena.

Con esta nueva remisión, la sobrecarga penitenciaria vuelve a quedar en evidencia, ya que el número de procesados supera ampliamente al de condenados.

Antecedentes del caso

Tras extensas audiencias individuales, el juez Vicente Coronel ordenó prisión preventiva para 28 de los 29 imputados por los hechos ocurridos el viernes pasado, cuando un grupo encabezado por Elvio Benítez —prófugo, con orden de captura— avanzó en caravana hacia la estancia Lusipar.

El Ministerio Público imputó a los 29 campesinos por, invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medio técnico de trabajo y tentativa de homicidio doloso.

Cómo ocurrió el enfrentamiento

Unas 50 unidades entre camiones y vehículos partieron desde la Plaza de la Paz en Santa Rosa del Aguaray.Pese a un despliegue de más de 800 policías, los manifestantes atropellaron el portón de la estancia Toro Vevé, propiedad de Pedro Galli, y embistieron una barrera humana policial para intentar llegar a Lusipar.

La Policía respondió con balines de goma y, en un segundo retén, se produjo otro choque, donde dos agentes resultaron heridos por arma de fuego.

Policías heridos: Suboficial Ayte. Ángel Daniel Molinas (27): herida de bala en el muslo y el Suboficial Ayte. David Alexander Cano Aquino: impacto de bala en el rostro. Varios campesinos también resultaron lesionados.

Lista de los 29 imputados:

Emelio Acosta Arguello Ángel Larrea Salomón Santiago Gamarra Benítez Denis Joel Casco Felte Derlis Sanguina Julián Martínez Gamarra Héctor Fretes González Félix María Martínez Cuenca Luis Careaga Medina Víctor Daniel Rojas Barreto Alexis Daniel Macedo Sanabria Silverio Ramón Notario Rivas Julio Cristóbal Adinolfi Almada Alfonzo Acosta Carlos Antonio Pesoa Vera (internado, con orden de prisión) Saturnino Núñez Morínigo Carlos Peralta Pérez Gregorio Espínola Díaz Tomás Vera Cristaldo José Ramón López César Candia Mendoza Rodrigo Godoy Rojas Robustiano Acosta (adulto mayor, arresto domiciliario) Amalio Ariel Sanabria Adán Godoy Rojas Amalio Sanabria Luciano Godoy Giménez Alfredo Peralta Arévalo Carlos Antonio Delvalle Vázquez

Evidencias incautadas: 15 teléfonos celulares, 3 machetes y 1 escopeta calibre 16 con 7 cartuchos

Vehículos policiales dañados

Hyundai Tucson – daños frontales Ómnibus policial – retrovisor destruido Hyundai Santa Fe – daños en carrocería

Vehículos incautados

Un total de 32 rodados (camiones, camionetas, autos y motocicletas) quedaron retenidos para peritaje de Criminalística.

Antecedentes: tensión anunciada

Días previos, San Pedro estaba en alerta máxima debido al anuncio de una invasión masiva. La estancia Lusipar, de 11.000 hectáreas, pertenece a bienes incautados al narco Luis Carlos da Rocha (“Cabeça Branca”) y está bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados generó el reclamo de organizaciones campesinas que exigen la tierra para la reforma agraria.

La Fiscalía, había ordenado detenciones previas por apología del delito, lo que profundizó el clima de tensión.

Situación actual en zona de Lusipar

La región permanece bajo fuerte vigilancia policial y las autoridades no descartan nuevas movilizaciones campesinas, lo que mantiene un clima sensible y riesgo de nuevos incidentes en el norte del país.