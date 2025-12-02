Caapucú ofrece su riqueza productiva, cultural y natural para una escapada al interior

El municipio avanza para consolidarse como un pueblo pintoresco en turismo interno. Para el efecto, ofrece propuestas innovadoras a los visitantes, invitándolos a realizar un recorrido por el distrito y disfrutar de la naturaleza, el campo, los sitios históricos y los espacios turísticos.

La presentación del proyecto turístico se realizó en Turista Róga de la Senatur, el pasado 30 de este mes. Lo que se busca es ofrecer a los visitantes experiencias en emprendimientos de turismo agroindustrial que permiten conocer de cerca la producción agrícola, ganadera y arrocera del distrito.

Lugares turísticos imperdibles<b> </b>

Uno de los principales atractivos que posee este distrito y que se está preparando para recibir a los turistas es el Museo Casa-Oratorio Cabañas, ubicado en la antigua Alquería del Yaguarý, que data de fines del siglo XVII.

El predio, de 6.136 metros cuadrados, se encuentra en el km 154 de la ruta PY01, a 10 km del casco urbano de Caapucú. Abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9:30 a 16:00.

En su interior se conservan utensilios, mobiliario y platería de la época colonial, además de catres de cuero, imágenes sacras —como la del Señor de la Paciencia— e indumentarias antiguas, entre otras reliquias.

En 1974, Emiliano del Rosario Cabañas y su esposa Canuta Franco donaron la casa y el oratorio al Estado paraguayo con la condición de mantenerlos como museo. La entrega se realizó bajo la gestión de Carlos Pusineri y Roberto Quevedo.

Otro punto destacado es la playa municipal Punta Arena, ubicada en la margen derecha del río Tebicuary. Cuenta con arena blanca y aguas serenas y se encuentra a 15 km del centro urbano, sobre ruta PY01.

Los visitantes pueden disfrutar de la playa, realizar paseos en canoa, pesca deportiva y diversas actividades de contacto con la naturaleza. Se está trabajando para instalar en el lugar toldos, parrillas, basureros. La entrada G.10.000 por persona y estacionamiento gratis, informó el intendente local, Gustavo Penayo Arce (ANR).

El sitio ofrece servicios básicos como agua, energía eléctrica, sanitarios diferenciados y un amplio espacio para acampar.

El Cerro Mirador Jaguarete Kuá es otro atractivo para disfrutar de la naturaleza en un entorno paradisíaco, rodeado de vegetación nativa. Desde su cima se aprecia un amplio paisaje. Se encuentra a 3 km del casco urbano. Las vallas de seguridad, bancos para los visitantes.

El casco histórico del distrito conserva viviendas de la época colonial con galerías tradicionales, ubicadas en los alrededores de la plaza Héroes del Chaco, además de la Iglesia Virgen del Rosario, un punto emblemático de la comunidad.

En el campo se encuentran también las actividades ganaderas y las canteras de los yacimientos de piedra, además de algunos sitios donde —según relatos de las autoridades locales— habría oro, aunque hasta hoy no se han revelado con certeza dichos lugares. Por estas actividades, el distrito es conocido como la “Ciudad de las Minas y el Ganado”.